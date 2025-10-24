Jobb ha felkészülünk: országos riasztással érkezik pénteki időjárásunk

Hidegfrontot hozott hazánkba az október 23-ai időjárás, aminek köszönhetően a hét utolsó hétköznapjára csapadékos, zivataros és szeles lesz. Utóbbi élénk lesz, de helyenként erőssé is válhat. Csapadék leginkább délnyugaton várható. A csúcshőmérséklet 14-15 fok körül alakul majd.

Hidegfrontot hozott az időjárás Fotó: Köpönyeg

Erős szelet hoz időjárásunk

A szél és a zivatarok miatt a Hungaromet több riasztást is kiadott. Előbbi miatt szinte országos, citromsárga jelzés van érvényben két vármegye kivételével, a következő szöveggel:

A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.