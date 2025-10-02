Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Ennyi volt: már csak fagy és mínuszok várnak ránk

fagy
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 06:30
hidegfrontidőjárás
Ezúttal is elmaradt a köztes átmenet. Egyik napról a másikra köszöntött be a téli időjárás. Napokon belül fagy is érkezik.
K. C.
Nem váratott sokáig magára a téli időjárás, szinte egyik napról a másikra változott meg az időjárás. Fázósok innentől kezdve jobban teszik, ha meleg kabátot választanak maguknak, hiszen reggelente már fagy is jöhet. 

fagy is várható reggelente
fagy is várható reggelente / Fotó: Pexels

Ekkor érkezik a fagy

Csütörtökön felhőátvonulásokra számíthatunk, majd estefelé északkelet felől csökken a felhőzet. Csak néhol lehet zápor. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős. A hőmérséklet reggel -1, és +7 fok között, délután 15 fok körül alakul.

Pénteken a többórás napsütést gomolyfelhők zavarják - főleg a keleti tájakon, de csapadékra kicsi az esély. Reggel sokfelé valószínű talajmenti fagy, sőt légköri fagy is lehet. Délutánra 12-17 fok közé melegszik a levegő.

Szombaton nyugaton derűs, keleten felhős időre van kilátás. A Tiszántúlon záporok is előfordulnak. 15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap erősen felhős idő ígérkezik szórványos esőkkel, záporokkal. A nyugati szél megélénkül. 14-15 fok körül mozog a hőmérséklet.

„Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek” - készítette dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán. 


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

