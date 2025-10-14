Gyászol Ajka, egykori polgármesterük hunyt el: "Nemcsak politikust, hanem barátot és példaképet veszítettünk el"

Gyászhírt jelentett be közösségi oldalán Fülöp Zoltán: életének 74. évében elhunyt elhunyt Ajka korábbi polgármestere, valamint országgyűlési képviselő, Ékes József.

Kedden jelentették be Ékes József politikus halálát Fotó: Pexels

Elhunyt Ékes József

"Mély fájdalommal és szívünkben nagy szomorúsággal búcsúzunk Ékes Józseftől, Ajka egykori polgármesterétől, országgyűlési képviselőtől, aki életének 74. évében elhunyt. Ékes József egész életét a közösség szolgálatának szentelte. Szülővárosához, Ajkához és az ajkai emberekhez fűződő szeretete, elhivatottsága és hűsége példaértékű volt.

Polgármesterként, országgyűlési és európai képviselőként mindig azon dolgozott, hogy erősebb, összetartóbb közösséget teremtsen.

Közéleti munkájának elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült, amely méltó elismerése volt sok évtizedes, odaadó szolgálatának. Emlékét szeretettel és tisztelettel őrizzük. Számunkra nemcsak politikust, hanem barátot és példaképet veszítettünk el, akinek emberi nagysága és jósága örökre velünk marad" – búcsúzott Fülöp a Fidesz Ajkai Szervezete nevében.

Fülöp arról is beszámolt: a néhai politikus temetésére 2025. október 20-án, hétfőn kerül sor az ajkai új temetőben.