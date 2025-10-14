Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Gyászolnak a sportrajongók, háromszoros olimpiai bajnok hunyt el

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 13:07
A híres sportoló nem csak érmeket, de rekordokat is magáénak tudhatott. Nyugodjék békében!
Hatvannyolc éves korában meghalt Alekszandr Gyityatyin háromszoros olimpiai bajnok szovjet tornász – írja az MTI.

Elhunyt a híres tornász és háromszoros olimpiai bajnok, Alekszandr Gyityatyin
Elhunyt a híres tornász és háromszoros olimpiai bajnok, Alekszandr Gyityatyin Fotó: AFP

A háromszoros olimpiai bajnok Alekszandr Gyityatyin nem mindennapi rekordot döntött meg

Az 1980-as moszkvai játékokon minden szeren, illetve egyéni összetettben és csapatban érmet nyert, három aranyat, négy ezüstöt és egy bronzot, ezzel mindmáig ő az egyetlen tornász a történelemben, aki nyolcszor állhatott dobogóra egyetlen olimpián.

Az 1976-os játékokon két ezüstérmet szerzett, emellett hét világbajnoki- és négy Európa-bajnoki elsőséget is begyűjtött. 2004-ben beválasztották a sportág nemzetközi hírességeinek csarnokába.

A moszkvai olimpia után Gyityatyin bokasérülést szenvedett, ami végül visszavonulásra kényszerítette. 1995-ig edzőként dolgozott, 2002-ben pedig a szentpétervári Herzen Állami Pedagógiai Egyetem torna tanszékének vezetője lett.

