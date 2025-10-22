Netes segítséget kapnak a képzelt betegek

Hipochondereknek kifejlesztett applikációkat használnak a képzelt betegek, a mentális problémákon kívül komoly baj esetén is segíthetnek ezek az alkalmazások. Több külföldi applikáció készült a hipochonderek segítésére, de ma már magyar fejlesztéseket is találunk a webáruházakban.

Egyre több applikáció segíti a stresszes képzelt betegeket / Fotó: PJ McDonnell



Megnyugtatják az applikációk a képzelt betegeket

Róbertnek elviselhetetlenül fájt a feje, a neten próbált magyarázatot találni a problémájára. A fiatalember hipochondernek vallja magát, ha bármije fáj, azonnal kutatásba kezd, hiszen a legrosszabbra számít, mint minden képzelt beteg.

Róbert szerint a hipochondereknek készült applikációk megnyugtatóak / Fotó: Beküldött

Hipochonder vagyok, már azt hittem, valami halálos baktérium támadott meg. Letöltöttem az appot, mert borzalmasan fájt a fejem. Velem ilyesmi még soha sem történt, nem vagyok fejfájós. Felhívtam a családomat, a barátaimat de nem nyugtattak meg. Zenész vagyok, mostanában megterhelt a sok feladat, lehet, hogy ez volt az oka a fejfájásnak, nem tudom. Azt se tudtam kihez forduljak, csak feküdtem otthon, gyógyszert sem mertem bevenni, hátha azzal rosszat teszek és még nagyobb lesz a baj

- mesélte Róbert.

A Semmelweis HELP nem a hipochondereknek készült, de a részletes kikérdezés megnyugtató volt Róbert esetében.

Feldobott néhány alkalmazást a telefonom, volt amelyikkel végig tudtam menni a tüneteken is. Egyik másik stressz-kezelő, a Semmelweis app viszont orvosi felmérést végez. Végigmentünk az appal az összes tüneten, végül megnyugodtam, azt hittem nagy baj van, de szerencsére nincs. Az biztos, hogy ki fogom vizsgáltatni, hogy mi történhetett.

A tünetellenőrző app abban segít, hogy ha valaki rosszul érzi magát vagy baleset éri, gyorsan kiderítse: elég az otthoni ápolás, vagy inkább ügyeletre, kórházba, esetleg szakorvoshoz kell menni.

Stressz kezelés a hipochondereknek

Számtalan mobilalkalmazást fejlesztettek a hipochondereknek az elmúlt évek során. Külföldi és magyar appok segítenek a valós vagy a képzelt betegeknek a stresszkezelésben és a negatív gondolatok elűzésében.

Fontos megjegyezni azonban, hogy egyik applikáció, vagy netes tanácsadás sem helyettesíti az orvosi ellátást vagy pszichoterápiát.



