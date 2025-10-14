Műtüdő mentette meg a tüdőgyulladással született Ádámka életét, fotókon a kicsi

Végstádiumú tüdőbetegséggel született a kis Ádám másfél éve, az ECMO mentette meg az életét. A kisfiú programozott császárral jött világra az egyik budapesti magánintézményben. Dominika és férje, Roland egészséges kisbabát vártak, semmi előjele nem volt a betegségnek. A szülés után azonban nem várt komplikációk léptek fel. Csak a műtüdő segíthetett a csöppségen.

A kis Ádám végstádiumú tüdőgyulladással született, a műtüdő segített rajta / Fotó: családi fényképalbum

Senki nem gondolta, hogy műtüdő lesz a vége

Nem sírt fel, hanem felköhögött a kisbabám. A műtőasztalon fekve éreztem, hogy baj van. Kiszaladtak vele, csak a szemem sarkából láttam a gyermekemet, még a mellkasomra sem tették rá. Nem hozták vissza őt. Nagyon rossz érzéseim voltak, pedig ekkor még csak azért vitték el, hogy leszívják az orrából a váladékot

- emlékszik vissza a szülés pillanatára az édesanya.

Nem sokkal később közölték a szülőkkel, hogy baj van. Akárhányszor elvették a babától az oxigént, szürkülni kezdett az arca, ezért rohamkocsit hívtak, hogy a Semmelweis Egyetem 2. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Újszülött Intenzív Osztályára átvigyék. Az újszülött intenzív osztályon kiderült, hogy Ádámka súlyos tüdőgyulladással született, ezért végigmentek az összes lehetséges lélegeztetésterápiai lehetőségen. Bevetettek mindent, ami rendelkezésükre állt, de Ádám állapota sajnos romlott.

Jött a mentő ötlet

Ijesztően hangzik a kifejezés: műtüdő, vagyis ECMO. Főleg, ha egy újszülött babáról van szó, de a lehetőség, hogy segíthet a pici Ádámkán, reménnyel töltötte el a szülőket. Másfél éve, egy pénteki napon jött világra a baba és vasárnapra már a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának Bókay utcai részlegére került. Hamar világossá vált, hogy nincs más lehetőség, csak a műtüdő.

Veszélyes eljárás az ECMO

A műtüdő nem egy életmentő, inkább egy életfenntartó eljárás. Egyszerűen fogalmazva az ilyen esetekben a vért kivezetik a testen kívülre, amit a gép ott feldúsít oxigénnel, majd visszavezetik a vért a testbe. Az ECMO másfélszeres sebességgel „pörgeti” a vért, ez megnövelheti az agyvérzés esélyét, viszont a kezelés ideje alatt pihenhet és regenerálódhat a tüdő, ez pedig elősegíti a gyógyulást.