Műtüdő mentette meg a tüdőgyulladással született Ádámka életét, fotókon a kicsi

Végstádiumú tüdőbetegséggel született a kis Ádám másfél éve, az ECMO mentette meg az életét. A kisfiú programozott császárral jött világra az egyik budapesti magánintézményben. Dominika és férje, Roland egészséges kisbabát vártak, semmi előjele nem volt a betegségnek. A szülés után azonban nem várt komplikációk léptek fel. Csak a műtüdő segíthetett a csöppségen.
Nem sírt fel, hanem felköhögött a kisbabám. A műtőasztalon fekve éreztem, hogy baj van. Kiszaladtak vele, csak a szemem sarkából láttam a gyermekemet, még a mellkasomra sem tették rá. Nem hozták vissza őt. Nagyon rossz érzéseim voltak, pedig ekkor még csak azért vitték el, hogy leszívják az orrából a váladékot
- emlékszik vissza a szülés pillanatára az édesanya.
Nem sokkal később közölték a szülőkkel, hogy baj van. Akárhányszor elvették a babától az oxigént, szürkülni kezdett az arca, ezért rohamkocsit hívtak, hogy a Semmelweis Egyetem 2. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Újszülött Intenzív Osztályára átvigyék. Az újszülött intenzív osztályon kiderült, hogy Ádámka súlyos tüdőgyulladással született, ezért végigmentek az összes lehetséges lélegeztetésterápiai lehetőségen. Bevetettek mindent, ami rendelkezésükre állt, de Ádám állapota sajnos romlott.
Ijesztően hangzik a kifejezés: műtüdő, vagyis ECMO. Főleg, ha egy újszülött babáról van szó, de a lehetőség, hogy segíthet a pici Ádámkán, reménnyel töltötte el a szülőket. Másfél éve, egy pénteki napon jött világra a baba és vasárnapra már a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának Bókay utcai részlegére került. Hamar világossá vált, hogy nincs más lehetőség, csak a műtüdő.
A műtüdő nem egy életmentő, inkább egy életfenntartó eljárás. Egyszerűen fogalmazva az ilyen esetekben a vért kivezetik a testen kívülre, amit a gép ott feldúsít oxigénnel, majd visszavezetik a vért a testbe. Az ECMO másfélszeres sebességgel „pörgeti” a vért, ez megnövelheti az agyvérzés esélyét, viszont a kezelés ideje alatt pihenhet és regenerálódhat a tüdő, ez pedig elősegíti a gyógyulást.
Az aggódó édesanya jól emlékszik:
Rengeteg gyógyszert kapott Ádám, antibiotikumokat, keringéstámogató szereket, morfiumot a fájdalom ellen, ezek mellett mélyaltatásban volt. Mikor négynaposan az ECMO, mint utolsó lehetőség szóba került, minket felkészítettek lélekben a legrosszabbra, hogy ez Ádám utolsó esélye, ha ez nem segít, kifogynak a lehetőségekből. Öt és fél napig volt műtüdőn Ádám. Az első napokban nem történt javulás - aztán jött a csoda.
Dominika nyolcnaposan látta először a kisbabája szemét
Öt és fél nap után levették a műtüdő gépről a kisfiamat, egy újszülött nem bírja sokáig az ilyen megerőltető eljárást. Akkor még nem volt túl az életveszélyen, de már elkezdett működni a saját tüdeje. Még egy hétig segítette a légzését lélegeztetőgép. A műtüdő kezelés alatt nem is táplálták őt, csak infúziót kapott, a kezelés után aztán fokozatosan ébresztették fel a mélyaltatásból. Nyolcnaposan kinyitotta a szemét, rám hunyorgott a kisfiam.
Jól emlékszik a pillanatra, amikor először ölelhette magához kisfiát.
Napra pontosan kéthetes korában vehettem először kézbe Ádámot, amikor levették a gépi lélegeztetésről. Ilyen megpróbáltatások után szinte szürreális volt, egyszerűen nem is mertem elhinni, hogy ez végre megtörténik! Rohamosan javult az állapota. Akkor mertem először megkérdezni, hogy túl van-e a kisfiam az életveszélyen, a válasz akkor az volt, hogy talán. Végre volt egy kis remény. Négyhetesen adták haza Ádámkát, azóta rendszeresen járunk kontrollokra és utógondozásokra, bár már egyre ritkábban szükséges. Ádámka most másfél éves, tökéletes kisbaba. Lehet, hogy nem lesz élsportoló, de ahhoz képest, ahonnan indult, jól helyrehozták őt
- jegyezte meg mosolyogva az anyuka.
Ádám szülei hálájuk jeléül gyűjtést indítottak az Újszülött Intenzív Osztály javára. A kiemelt cél egy speciális lineáris ultrahangfej beszerzése, amely az ECMO-kezelés és más életmentő beavatkozások biztonságát növeli. Az eszköz megvásárlásához 15 millió forintra volna szükség. Itt segíthetsz, ha hozzá szeretnél járulni kisbabák megmentéséhez.
