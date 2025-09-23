Elindult a Környezetvédelmi Digitális Polgári Kör – várják a környezetvédők csatlakozását

Orbán Viktor miniszterelnök Tusványoson jelentette be, hogy megalakítja a Digitális Polgári Köröket. Azóta több mint 70 ezer ember csatalakozott a kezdeményezéshez, ami azért jött létre, hogy a magyar emberek hangja, véleménye és értékrendje szervezetten, erőteljesen jelenjen meg a digitális nyilvánosságban. Ez nemcsak közösségépítés, hanem egyfajta politikai honfoglalás is a 21. század világában. A baloldal és a brüsszeli hálózatok évek óta túlerőben vannak az online kommunikációban, de a kormány most válaszolt erre a kihívásra, a legnagyobb hazai sztárok is Orbán Viktor mellé álltak. Most elindult a legújabb Polgári Kör, a Zöld DPK - írja a Ripost.

Elindult a Környezetvédelmi Digitális Polgári Kör (Zöld DPK)

Illusztris tagokkal indult el a Zöld DPK

A Zöld DPK tagjai között olyan elismert szakemberek és közéleti személyiségek találhatók, mint Molnár Ferenc, az Ilcsi Szépítő Füvek Kft. ügyvezetője, Varga Sarolta fenntarthatósági szakértő és környezetvédelmi szakjogász, Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár, Raisz Anikó környezetügyért felelős államtitkár, Kováts Bence környezetmérnök, Király Nóra országgyűlési képviselő, a Zöld Követ Egyesület alapítója, Hortay Olivér, a Századvég Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletágának vezetője, Bódi Ábel influenszer (Zöld DNS), Bene-Sinkó Beáta pedagógus, Varga-Grund Szabina geológus és natúr kozmetikum-fejlesztő, valamint Sasvári Sára EPAS junior nagykövet.

A Zöld DPK a mindennapi környezetvédelemre épül. Például arra, hogyan hozhatunk tudatos döntéseket a fogyasztásról, a természet megóvásáról, az energia felhasználásáról. Az apró, de felelős lépések biztosítják a jövő alapjait, és erősebbé teszik hazánkat.

A Zöld DPK azoknak szól, akik nem csak beszélni akarnak a környezetvédelemről, hanem tenni is akarnak érte.

A Környezetvédelmi Digitális Polgári Kör közösségi oldalához itt tudsz csatlakozni.