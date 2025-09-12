Nincsenek rá szavak: rákos asszony vagyonát lopta el egy ápoló

Csalás és okirat hamisítás vádjával állították bíróság elé Cedric Von Ferdinandot, aki a felelős lehet nevelő anyja halála miatt. A 65 éves Nadine Jett földi maradványaira idén júliusban leltek rá, miután az idős asszonyt 2023 decembere óta keresték. Von Ferdinand volt az ugyanis, aki a hasnyármirigyrákkal küzdő asszony ápolását végezte. Most azonban kiderült, aláírás-hamisítással saját magát jelölte ki meghatalmazottnak a 65 éves nő minden ügyével kapcsolatban. Ráadásul pont azelőtt, hogy Jett nevelt ikreinek azt állította: anyjuk Mexikóban életét vesztette. Így feltűnés nélkül lophatta el Nadine vagyonát.
Egyszerűen elzárt minket Nadine-tól
- közölte az egyik nevelt iker, Tiffany.
Von Ferdinand azon dolgozott, hogy eladja Nadine birtokát, ahol együtt éltek. Ennek érdekében pedig több ingatlanügynökkel is felvette a kapcsolatot. Közülük az egyiknek lett gyanús a viselkedése. Ferdinand ugyanis azt kérte, hogy, aki megveszi a birtokot, az ültessen Nadine emlékére egy rózsakertet. Tiffany úgy véli, nevelt anyja maradványa ott lehet eltemetve.
Ő volt a legjobb ember a világon. Mindig éreztette velünk, hogy szeret minket, és mi is viszonoztuk a szeretetét
- emlékezett Nadinera Tiffany, aki most testvéreivel együtt nevelt anyjuk emlékeibe kapaszkodva próbálják feldolgozni a gyászt.
Von Ferdinand és tettestársa, Raymond Joseph Alto közjegyző a történtek miatt összesen több mint 40 vádponttal néz szembe, köztük névhamisítással, más személyazonosságának felhasználásával, hamis tanúzással és személyes vagyon ellopásával. Gyilkosság miatt nem emeltek vádat ellenük - írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.