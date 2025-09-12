Nincsenek rá szavak: rákos asszony vagyonát lopta el egy ápoló

Csalás és okirat hamisítás vádjával állították bíróság elé Cedric Von Ferdinandot, aki a felelős lehet nevelő anyja halála miatt. A 65 éves Nadine Jett földi maradványaira idén júliusban leltek rá, miután az idős asszonyt 2023 decembere óta keresték. Von Ferdinand volt az ugyanis, aki a hasnyármirigyrákkal küzdő asszony ápolását végezte. Most azonban kiderült, aláírás-hamisítással saját magát jelölte ki meghatalmazottnak a 65 éves nő minden ügyével kapcsolatban. Ráadásul pont azelőtt, hogy Jett nevelt ikreinek azt állította: anyjuk Mexikóban életét vesztette. Így feltűnés nélkül lophatta el Nadine vagyonát.

El akarta lopni az idős asszony vagyonát.Fotó: Wesley Tingey / Unsplash (Illusztráció)

Egyszerűen elzárt minket Nadine-tól

- közölte az egyik nevelt iker, Tiffany.

Így akart hozzájutni az idős asszony vagyonához

Von Ferdinand azon dolgozott, hogy eladja Nadine birtokát, ahol együtt éltek. Ennek érdekében pedig több ingatlanügynökkel is felvette a kapcsolatot. Közülük az egyiknek lett gyanús a viselkedése. Ferdinand ugyanis azt kérte, hogy, aki megveszi a birtokot, az ültessen Nadine emlékére egy rózsakertet. Tiffany úgy véli, nevelt anyja maradványa ott lehet eltemetve.

Divorce lawyer found buried as quadruplet daughters devastated and foster son faces trial https://t.co/TJCQRZSsmH — K.B. (@KB97783357) September 12, 2025

Ő volt a legjobb ember a világon. Mindig éreztette velünk, hogy szeret minket, és mi is viszonoztuk a szeretetét

- emlékezett Nadinera Tiffany, aki most testvéreivel együtt nevelt anyjuk emlékeibe kapaszkodva próbálják feldolgozni a gyászt.

Von Ferdinand és tettestársa, Raymond Joseph Alto közjegyző a történtek miatt összesen több mint 40 vádponttal néz szembe, köztük névhamisítással, más személyazonosságának felhasználásával, hamis tanúzással és személyes vagyon ellopásával. Gyilkosság miatt nem emeltek vádat ellenük - írja a Mirror.