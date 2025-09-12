Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Charlie Kirk felesége nem tudja, hogy mondja el gyerekeinek: "Apa nem jön már haza"

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 07:40 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 12. 08:14
Ismerősük úgy véli, Erikát a hite segítheti a gyász feldolgozásában.
Mint arról korábban beszámoltunk, merénylet áldozata lett Charlie Kirk amerikai politikai influenszrer. A fiatal, 31 éves férfit egy egyetemen tartott beszéde alatt lőtték le egy ház tetejéről Utah államban. Mint kiderült, a találat a nyakát érte, ami miatt hiába szállították kórházba, az életét már nem lehetett megmenteni. A tragédia két nappal ezelőtt, szeptember 10-én történt. Az elkövetőt, habár azonosították, azóta is keresik, míg neje és két gyermekének édesanyja, Erika azzal küzd, hogy elmondja csemetéiknek: "Apa már nem jön haza."

Erika hihetetlenül erős. Ugyanakkor valakinek el kell majd magyaráznia a fiának és lányának, miért nem jön haza az apjuk 

- nyilatkozta Jack Posobiec, aki a Kirk által alapított Turning Point USA egyik közreműködője. 

Ez segítheti Charlie Kirk nejét a gyász felfolgozásában:

Kiemelte, Erika és a politikus mindketten hívő keresztények voltak, akik gyakorolták is a hitüket:

Amikor a kamerák kikapcsolnak és a fények elalszanak, azonnal visszatértek a hitükhöz. Az életük mindennapi része volt, mivel szilárdan bíznak a hitben. Erikának épp ezért megvan az ereje ahhoz, hogy átvészelje mindezt. Egy olyan erő, ami csak a mennyből származhat.

Kijelentése ráadásul azok után érkezett, hogy Erika nemrég, még szeretett férje halála előtt indított egy programot, amellyel abban segítené az embereket, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljenek a Bibliával. 

 

