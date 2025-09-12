Charlie Kirk felesége nem tudja, hogy mondja el gyerekeinek: "Apa nem jön már haza"

Mint arról korábban beszámoltunk, merénylet áldozata lett Charlie Kirk amerikai politikai influenszrer. A fiatal, 31 éves férfit egy egyetemen tartott beszéde alatt lőtték le egy ház tetejéről Utah államban. Mint kiderült, a találat a nyakát érte, ami miatt hiába szállították kórházba, az életét már nem lehetett megmenteni. A tragédia két nappal ezelőtt, szeptember 10-én történt. Az elkövetőt, habár azonosították, azóta is keresik, míg neje és két gyermekének édesanyja, Erika azzal küzd, hogy elmondja csemetéiknek: "Apa már nem jön haza."
Erika hihetetlenül erős. Ugyanakkor valakinek el kell majd magyaráznia a fiának és lányának, miért nem jön haza az apjuk
- nyilatkozta Jack Posobiec, aki a Kirk által alapított Turning Point USA egyik közreműködője.
Kiemelte, Erika és a politikus mindketten hívő keresztények voltak, akik gyakorolták is a hitüket:
Amikor a kamerák kikapcsolnak és a fények elalszanak, azonnal visszatértek a hitükhöz. Az életük mindennapi része volt, mivel szilárdan bíznak a hitben. Erikának épp ezért megvan az ereje ahhoz, hogy átvészelje mindezt. Egy olyan erő, ami csak a mennyből származhat.
Kijelentése ráadásul azok után érkezett, hogy Erika nemrég, még szeretett férje halála előtt indított egy programot, amellyel abban segítené az embereket, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljenek a Bibliával.
