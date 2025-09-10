Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Rejtélyes holttestre bukkantak a siófoki rendőrök: a maradvány körül rengeteg a kérdés

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 16:42
Részletes leírást adtak közzé a hatóságok. A holttest miatt a somogyi rendőrök körözést adtak ki.

Rejtélyes holttest kilétét igyekeznek felderíteni a siófoki rendőrök. Annyi biztos, hogy a holtest Ságváron került elő. A maradványok miatt a somogyi rendőrök körözést adtak ki, amely részletesen tartalmazza az emberi csontlelet leírását – írja a sonline.hu.

A holttest miatt a somogyi rendőrök körözést adtak ki.  Fotó: Gé / MW

A dokumentum szerint a koponyán a jobb oldalon, a halánték és a falcsont határán egy darab csont hiányzik, de a csont szélein nem látszik olyan sérülés, amely balesetre, ütésre vagy törésre utalna. A leírás alapján a hiány inkább más okból származik. A koponyatető belseje földdel szennyezett, ami arra utal, hogy a maradvány hosszabb ideig a földben feküdt. Az alsó állkapocs nem áll rendelkezésre, azt nem találták meg.

A rendőrségi leírás tehát egy olyan csontlelet állapotát rögzíti, amelynek vizsgálatát régészeti vagy igazságügyi szempontok is indokolhatják. Megkérdezték a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, hogy mit lehet tudni a holttest földbe kerülésének körülményeiről, illetve a megtalálás módjáról. Az eddigi információk alapján a maradványok állapota arra utal, hogy hosszabb ideje a földben heverhettek, továbbá valószínűsíthető, hogy az elhunyt nem idős ember volt, mert a fogai épek. A rendőrség a kérdésekre későbbre ígért választ.

A körözésben arra kérik a lakosságot, hogy aki tud valamit a rejtélyes holttesttel kapcsolatban, jelentkezzen a siófoki rendőrkapitányságon.

 

 

