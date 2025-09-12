Drámai videó került elő Charlie Kirk feltételezett gyilkosáról

A hatóságok közzétettek egy új videót, amelyen a feltételezett gyilkos látható, aki szerdán meggyilkolta Charlie Kirket – számol be róla a TMZ.

Sokkoló videót közöltek a hatóságok Fotó: Shutterstock

A hatóságok által közzétett felvételen egy fekete ruházatba öltözött alak látható, aki átfut a tetőn, majd lemászik az épületről, és ezt követően egy erdős terület felé menekül. Beau Mason, az utahi közbiztonsági miniszter is közzétett egy korábban napközben kiadott kép javított változatát, amelyen jól látható, hogy a lövöldöző teljesen fekete ruhája és pólója, amelyen az amerikai zászló és egy sas látható, valamint a háromszögű sapkája.