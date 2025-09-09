Pusztító szállodatűz: örökre elbúcsúzott egymástól a házaspár, így sikerült túlélniük

Még egymástól is elbúcsúzott az a házaspár, akik attól rettegtek, hogy meghalnak, miután szállodájuk legfelső szintjén szobájukba rekedve tűz ütött ki a hotelben. Cherie James egy ötcsillagos szállodában nyaralt Marmarisban a TUI-val, amikor férjével, Seannal együtt az éjszaka közepén arra keltek, hogy mindenki azt kiáltozza, tűz van. Ez követően pedig szobájuk gyorsan megtelt sűrű, fekete füsttel, ami miatt kénytelenek voltak az erkélyre menekülni, hogy levegőhöz jussanak. Ott pedig három órát töltöttek rettegve, és arra várva, hogy kimentsék őket – ami végül szerencsére meg is történt.

Arra a kiáltásra keltek, hogy tűz van / Fotó: Cullan Smith / Unsplash (Illusztráció)

Az áprilisi események kísértik Cherie-t. A történteket követően arra szólítja fel az utazási irodákat, hogy csak olyan szállodákat kínáljanak a turistáknak, amelyek megfelelnek a tűzbiztonsági előírásoknak. Cherie elmondása szerint ugyanis semmilyen tűzjelző nem szólalt meg, a sprinkler-rendszer sem működött, és sem neki, sem férjének nem volt lehetősége kijutni a biztonságot jelentő földszintre az ötödik emeletről. Arról nem is beszélve, hogy választ azóta sem kapott arra, hol, hogyan és miért keletkezett a tűz a szállodában.

Egy biztos: Cherie a tűzeset óta poszttraumás stressz szindrómában szenved és pszichológiai segítségre van szüksége.

Az Egyesült Királyságban minden szállodában van tűzjelző, amelyet rendszeresen tesztelnek, ez manapság alapvető. Külföldön viszont nyilván más a helyzet. Amikor elmesélem, mi történt velünk, sokan azt mondják, ez azért történt, mert Törökországba mentünk. De nem értem, hogy az utazási irodák miért nem ellenőrzik, hogy olyan helyre küldjenek embereket, ahol biztonságosan működnek a tűzbiztonsági rendszerek?

- tette fel a kérdést hozzátéve, az eset óta egyáltalán nem mer külföldre utazni, írja a Mirror.