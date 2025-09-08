Kigyulladt egy csarnok Magyaroroszágon, hatalmas erőkkel vonultak ki a tűzoltók

Kigyulladt egy csarnoképület hétfőn Mezőhegyesen, a tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.
Az 1800 négyzetméter alapterületű, Hársfa utcai csarnok teljes terjedelmében ég, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak - írták.
A mezőkovácsházi, az orosházi, a hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos, valamint a battonyai önkéntes tűzoltók több vízsugárral próbálják megfékezni a tüzet. A munkálatokat a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.
