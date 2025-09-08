Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kigyulladt egy csarnok Magyaroroszágon, hatalmas erőkkel vonultak ki a tűzoltók

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 21:20
mezőhegyescsarnoképületkigyulladttűzoltó
Több vízsugárral oltják a lángokat.

Kigyulladt egy csarnoképület hétfőn Mezőhegyesen, a tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

tűz
Kigyulladt egy csarnok Mezőhegyesen Fotó: Cullan Smith /  Unsplash (Illusztráció)

Az 1800 négyzetméter alapterületű, Hársfa utcai csarnok teljes terjedelmében ég, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak - írták.

A mezőkovácsházi, az orosházi, a hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos, valamint a battonyai önkéntes tűzoltók több vízsugárral próbálják megfékezni a tüzet. A munkálatokat a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu