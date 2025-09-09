Sírva nyilatkozott az édesanya: mindenük a tűz martalékává vált Gyálon

A Pest vármegyei Gyálon oltottak a tűzoltók vasárnap délután, miután kigyulladt egy ikerház, aminek a hátsó része porig égett. A ház mindkét felében egy egygyermekes család élt. A tűz a szomszédból terjedt át a másik épületfélre.

A tűz martalékává vált a család otthona Gyálon / Fotó: Tv2 Tények

Az egyik édesanya - aki a történtek idején nem volt otthon -, sírva nyilatkozott a Tényeknek. A tűz kitörésekor a párja és kilencéves kisfia volt odahaza: a férfi azonnal kimenekítette a gyereket az épületből, majd megpróbálta eloltani a tüzet, valamint szólt a szomszédnak, hogy lángol a terasz. A két család végül segítség nélkül nem tudta eloltani a lángokat, azt a fővárosi hivatásos és a gyáli önkéntes tűzoltók fékezték meg. Több gázpalack is felrobbant és mindkét lakás lakhatatlanná vált, az anya elmondása szerint mindenük odalett. Most segítségre szorulnak, minden felajánlásért nagyon hálásak.