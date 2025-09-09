Sírva nyilatkozott az édesanya: mindenük a tűz martalékává vált Gyálon

A Pest vármegyei Gyálon oltottak a tűzoltók vasárnap délután, miután kigyulladt egy ikerház, aminek a hátsó része porig égett. A ház mindkét felében egy egygyermekes család élt. A tűz a szomszédból terjedt át a másik épületfélre.
Az egyik édesanya - aki a történtek idején nem volt otthon -, sírva nyilatkozott a Tényeknek. A tűz kitörésekor a párja és kilencéves kisfia volt odahaza: a férfi azonnal kimenekítette a gyereket az épületből, majd megpróbálta eloltani a tüzet, valamint szólt a szomszédnak, hogy lángol a terasz. A két család végül segítség nélkül nem tudta eloltani a lángokat, azt a fővárosi hivatásos és a gyáli önkéntes tűzoltók fékezték meg. Több gázpalack is felrobbant és mindkét lakás lakhatatlanná vált, az anya elmondása szerint mindenük odalett. Most segítségre szorulnak, minden felajánlásért nagyon hálásak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.