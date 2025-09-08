Most érkezett: Balogh Botond eligazolt

Új klubja közösségi oldalának híradása alapján a nyolcszoros válogatott játékost - akit a szerződése 2027 nyaráig köt az olaszokhoz - az idény végéig vette kölcsön a török együttes - írja az MTI.
A 23 éves hátvéd összesen 73 mérkőzésen lépett pályára a Parma csapatában, a Serie A előző szezonjában 29 alkalommal játszott és egy gólt szerzett. A mostani idényben azonban nem kapott lehetőséget, igaz, az eddig lejátszott két fordulóból az elsőt eltiltás miatt kellett kihagynia. A Kocaelispor 1997-ben és 2002-ben is diadalmaskodott a Török Kupában, ez a csapat történetének legjobb eredménye. Az együttes - amely az előző idényben megnyerte a másodosztályt - legutóbb a 2008/09-es szezonban volt az élvonal tagja, azóta az amatőr ötödosztályt is megjárta.
