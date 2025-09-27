Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Adalbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Így került Trump a konyhámba – videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 16:36
Digitális Polgári Körorosz gázDonald Trumpvideó
Egy viccesen kezdődő történetet osztott meg Orbán Viktor miniszterelnök a debreceni Digitális Polgári Kör találkozóján arról, hogyan beszélgetett Donald Trump amerikai elnökkel Magyarország álláspontjáról az orosz gázzal és olajjal kapcsolatban.
Bors
A szerző cikkei

Késő este, vacsorázás közben hívta fel telefonon Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke Orbán Viktort, szúrta ki a Magyar Nemzet. Az elnök és a magyar kormányfő arról beszélgetett, hogy Magyarország leválik-e vagy nem, az orosz gázról és olajról. Orbán Viktor humorosan megjegyezte, hogy természetesen helyesen képviselve a magyar nemzeti álláspontot, majd elfogyasztva a lecsót is, nyugodtan térhetett nyugovóra, mert kitartott Magyarország érdekei mellett - írja a Ripost

TRUMP, Donald; ORBÁN Viktor
Orbán Viktor és Donald Trump egy korábbi találkozójukon a washingtoni Fehér Házban - Fotó: Koszticsák Szilárd

Mondandóját komolyra fordítva, elmondta, ilyen helyzetből sok lesz a következő időszakban. Az ellenfeleink mind Brüsszel zsoldjában állnak. Kivétel nélkül, mindegyiket ismerem. Zsarolhatók, meg vannak véve, fizetik őket. És ha ők kerülnek kormányra, fél éven belül mindent meg fognak csinálni, amire mi nemet mondtunk – hangsúlyozta a miniszterelnök.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu