Ruszin-Szendinek „viszket a tenyere”. Fegyverrel jár az emberek között a Tisza bukott tábornoka? – videó

„Viszket a tenyerem. Ja, és ki is vagyok rá képezve, meg tudnám csinálni” – hangoztatta Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza honvédelmi tanácsadója a párt egyik nyilvános fórumán. Videófelvétel bizonyítja, hogy a bukott vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelenik meg Tisza párt fórumain. A volt tábornok testén egyértelműen kirajzolódik egy fegyverszerű sziluett, miközben a tiszás „szeretetországról” papol a hallgatóságnak.

Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon valami egész furcsával az oldalán. Ezt nevezik fegyvernek látszó tárgynak

Fotó: https://www.youtube.com

Ruszin-Szendi a zsírleszívásos, majd később a luxusvillás botránya után szemmel láthatóan egyre idegesebb és agresszívebb hangnemet üt meg. Legutóbb Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, amikor utóbbi a Tisza adóterveiről kérdezte a Tisza védelmi szakpolitikusát – írja az Origo.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

Ruszin-Szendi: „Ha akarok, balhés vagyok”

De nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor Toka tábornok erőszakkal fenyegetett. Egy májusi pártrendezvényen így fogalmazott:

Amikor jönnek ezek az operatőrök, tolja a mikrofont… Olyat bevernék neki, legszívesebben. Ha akarok, balhés vagyok

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk (...) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a „szeretetországról”, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szítják lincselési hangulatig az indulatot. Mindezek után, vajon mire gondolhat a kívülálló, vajon mit takarhat Ruszin-Szendi ruhája?