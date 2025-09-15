Századvég felmérés: A magyarok nagy többsége elutasítja a Tisza-adót

A Ripost írja, hogy kiszivárgott, hogy kormányra kerülése esetén a Tisza súlyos megszorításokba kezdene. A párt megemelné a személyi jövedelemadókat, eltörölné az adókedvezményeket és betiltaná az orosz energiahordozókat. A magyarok a Tisza-csomag valamennyi elemét nagy arányban elutasítják – derül ki a Századvég felméréséből.
Hétről-hétre bővül azoknak a dokumentumoknak és kiszivárgott hangfelvételeknek a listája, amelyek bizonyítják: a Tisza széles körű megszorításokra készül, de azokat a választásig titokban tartaná. A párt alelnöke egy etyeki eseményén figyelmeztette a hallgatóságot, hogy az adóemelésről nem szabad beszélni, mert akkor megbuknak. Tarr Zoltán szerint először „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. Egy másik kampányrendezvényen Surányi György elmondta, hogy egyelőre nem javasolja a rezsicsökkentési program megkérdőjelezését, mert az „meleg dolog”, de a választás után elő lehet venni az ügyet.
A Tisza azért próbálja titokban tartani a tervezett gazdasági intézkedéseit, mert azokkal jelentősen rontaná a magyar háztartások megélhetését. A kiszivárgott tervek és szakértői nyilatkozatok alapján a párt többkulcsos adórendszert vezetne be, amely mindössze havi bruttó 416 ezer forintig tartaná meg a jelenlegi 15 százalékos kulcsot, afölött 22 és 33 százalékos kulcsokat alkalmazna. Az intézkedéssel a munkavállalók háromnegyede rosszul járna: még az átlagkereset alatti jövedelműek többségének fizetése is csökkenne. A Tisza ezen felül legalább 1 millió család, valamint többszázezer édesanya és fiatal adókedvezményeit is eltörölné.
Magyar Péter augusztus 20-i beszédében bejelentette, hogy leválasztaná hazánkat az orosz energiahordozókról. Ezzel a Tisza Párt vezetője Brüsszel legfontosabb követelésének tenne eleget. Magyar Péter ígérete, hogy a leválasztás nagyobb függetlenséget és kedvezőbb ellátási feltételeket biztosítana hazánk számára, de – az adótervekhez hasonlóan – ez is átverés. Az orosz energiahordozók tiltása ugyanis újabb függéshez, az ellátásbiztonság romlásához, illetve drasztikus áremelkedéshez vezetne. A Századvég korábbi becslései alapján az intézkedés a lakossági áram- és gázszámlákat a jelenlegi három és félszeresére növelné – ami egy átlagos háztartásnak évi 510 ezer forint többletkiadást jelentene – az üzemanyagárak pedig ezer forint fölé emelkednének.
A felnőtt lakosság többsége a Tisza-csomag valamennyi vizsgált eleméről rossz véleménnyel van. A párt háromkulcsos adótervével, valamint a családi adókedvezmények eltörlésével tíz válaszadóból hét nem ért egyet. Az édesanyáknak és fiataloknak járó kedvezmények kivezetését a magyarok 68 és 65 százaléka nem támogatja. Emellett az orosz energiahordozók tiltásának elutasítottsága is eléri a kétharmados arányt.
Az eredmények visszaigazolják Tarr Zoltán félelmét: a Tisza-csomag elemei valóban rendkívül népszerűtlenek. Az azonban, hogy a párt a helyzetet úgy kezelné, hogy a programjának részleteit titokban tartja – sőt, egyes esetekben szándékosan megpróbálja félrevezetni a választóit – elfogadhatatlan, ugyanis a Tisza okozta gazdasági és társadalmi károkat azoknak is el kell majd szenvedniük, akiket sikerül megtéveszteniük.
