Századvég felmérés: A magyarok nagy többsége elutasítja a Tisza-adót

A Ripost írja, hogy kiszivárgott, hogy kormányra kerülése esetén a Tisza súlyos megszorításokba kezdene. A párt megemelné a személyi jövedelemadókat, eltörölné az adókedvezményeket és betiltaná az orosz energiahordozókat. A magyarok a Tisza-csomag valamennyi elemét nagy arányban elutasítják – derül ki a Századvég felméréséből.

A választók megtévesztésére épít Magyar Péter

Hétről-hétre bővül azoknak a dokumentumoknak és kiszivárgott hangfelvételeknek a listája, amelyek bizonyítják: a Tisza széles körű megszorításokra készül, de azokat a választásig titokban tartaná. A párt alelnöke egy etyeki eseményén figyelmeztette a hallgatóságot, hogy az adóemelésről nem szabad beszélni, mert akkor megbuknak. Tarr Zoltán szerint először „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. Egy másik kampányrendezvényen Surányi György elmondta, hogy egyelőre nem javasolja a rezsicsökkentési program megkérdőjelezését, mert az „meleg dolog”, de a választás után elő lehet venni az ügyet.

A Tisza azért próbálja titokban tartani a tervezett gazdasági intézkedéseit, mert azokkal jelentősen rontaná a magyar háztartások megélhetését. A kiszivárgott tervek és szakértői nyilatkozatok alapján a párt többkulcsos adórendszert vezetne be, amely mindössze havi bruttó 416 ezer forintig tartaná meg a jelenlegi 15 százalékos kulcsot, afölött 22 és 33 százalékos kulcsokat alkalmazna. Az intézkedéssel a munkavállalók háromnegyede rosszul járna: még az átlagkereset alatti jövedelműek többségének fizetése is csökkenne. A Tisza ezen felül legalább 1 millió család, valamint többszázezer édesanya és fiatal adókedvezményeit is eltörölné.

Magyar Péter augusztus 20-i beszédében bejelentette, hogy leválasztaná hazánkat az orosz energiahordozókról. Ezzel a Tisza Párt vezetője Brüsszel legfontosabb követelésének tenne eleget. Magyar Péter ígérete, hogy a leválasztás nagyobb függetlenséget és kedvezőbb ellátási feltételeket biztosítana hazánk számára, de – az adótervekhez hasonlóan – ez is átverés. Az orosz energiahordozók tiltása ugyanis újabb függéshez, az ellátásbiztonság romlásához, illetve drasztikus áremelkedéshez vezetne. A Századvég korábbi becslései alapján az intézkedés a lakossági áram- és gázszámlákat a jelenlegi három és félszeresére növelné – ami egy átlagos háztartásnak évi 510 ezer forint többletkiadást jelentene – az üzemanyagárak pedig ezer forint fölé emelkednének.