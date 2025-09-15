Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Jön a Tisza-adó, a budapestiek átlagosan 356.000 forinttal többet fognak fizetni évente

Tisza Párt
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 16:22
Magyar PéterKarácsony Gergelyfőváros
Minden budapesti keményen megdolgozott azért, amije van. A Tisza-adó ezt elvenné.

Egy kocsmában szólta el magát Molnár Dániel, Magyar Péter brüsszeli asszisztense és a TISZA fővárosi képviselője: Az adóemelés, a többkulcsos SZJA mellett érvelt, majd ezt a kommentek között Barna Judit, – szintén tiszás fővárosi képviselő – is megerősítette. Egyetlen helyen van vezető pozícióban a Tisza Párt, ez pedig Budapest – írja Szentrkiályi Alexandra a közösségi médiában. – ,,Látjuk mire mentek Karácsony Gergellyel másfél év alatt: csőd, rossz döntések, óvodás szintű hibák és előterjesztések - most meg beismerték azt is, hogy adót akarnak emelni. Ha jön a TISZA-adó, a budapestiek átlagosan 356.000 forinttal többet fognak fizetni évente."

Nem kell a magyaroknak a Tisza adóemelése

Molnár Dániel, Magyar Péter brüsszeli asszisztense és a TISZA fővárosi képviselője egy kocsmában szólta el magát: Az adóemelés, a többkulcsos SZJA mellett érvelt, majd ezt a kommentek között Barna Judit, - szintén tiszás fővárosi képviselő - is megerősítette. Ha jön a TISZA-adó, a budapestiek átlagosan 356.000 forinttal többet fognak fizetni évente. Minden budapesti keményen megdolgozott azért, amije van. Mi ezt a munkát alacsony adókkal, adókedvezménnyel, adómentességgel háláljuk meg - a Fidesz az adócsökkentések pártja. A túloldalon eközben kiderült az igazság: adót akarnak emelni, de nem mondhatják el mire készülnek mert "megbuknak", majd a választás után, mert akkor "mindent lehet". A magyarok nem kérnek az adóemelésből!

– mondja Facebook videójában Szentkirályi Alexandra.

 

