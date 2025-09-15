Molnár Dániel, Magyar Péter brüsszeli asszisztense és a TISZA fővárosi képviselője egy kocsmában szólta el magát: Az adóemelés, a többkulcsos SZJA mellett érvelt, majd ezt a kommentek között Barna Judit, - szintén tiszás fővárosi képviselő - is megerősítette. Ha jön a TISZA-adó, a budapestiek átlagosan 356.000 forinttal többet fognak fizetni évente. Minden budapesti keményen megdolgozott azért, amije van. Mi ezt a munkát alacsony adókkal, adókedvezménnyel, adómentességgel háláljuk meg - a Fidesz az adócsökkentések pártja. A túloldalon eközben kiderült az igazság: adót akarnak emelni, de nem mondhatják el mire készülnek mert "megbuknak", majd a választás után, mert akkor "mindent lehet". A magyarok nem kérnek az adóemelésből!