Egy kocsmában szólta el magát Molnár Dániel, Magyar Péter brüsszeli asszisztense és a TISZA fővárosi képviselője: Az adóemelés, a többkulcsos SZJA mellett érvelt, majd ezt a kommentek között Barna Judit, – szintén tiszás fővárosi képviselő – is megerősítette. Egyetlen helyen van vezető pozícióban a Tisza Párt, ez pedig Budapest – írja Szentrkiályi Alexandra a közösségi médiában. – ,,Látjuk mire mentek Karácsony Gergellyel másfél év alatt: csőd, rossz döntések, óvodás szintű hibák és előterjesztések - most meg beismerték azt is, hogy adót akarnak emelni. Ha jön a TISZA-adó, a budapestiek átlagosan 356.000 forinttal többet fognak fizetni évente."
– mondja Facebook videójában Szentkirályi Alexandra.
