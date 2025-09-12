Kitálalt Ruszin-Szendi volt helyettese: Morálisan vállalhatatlan ember!

A Klikk Tv műsorában elképesztő véleményt fogalmazott meg Ruszin-Szendi Romoluszról korábbi helyettese, volt barátja, aki miatt végül leszerelt, otthagyta a honvédséget - írja a Ripost.
Pintér Ferenc alezredes szerint Ruszin-Szendi amorális személyiség aki folyamatosan súlyosan megszegte a szabályokat.
Most játssza a morál bajnokát az ország nyilvánossága előtt, amire neki semmiféle alapja nincsen.
Folyamatosan csalt, baleseteket hallgatott el, mást küldött be maga helyett orvosi vizsgálatokra, például az ejtőernyős vizsgán(!). Még véletlenül sem a katonai becsületet, a "minőséget" képviselte. Szó szerint demoralizálta a honvédséget.
Aztán még ennél is súlyosabb állítások hangzottak el. Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi mindenkit megpróbált lefizetni, mert szerinte "mindenkinek megvan a maga ára". Aki ellent mondott neki vagy kritikus véleményt fogalmazott meg az kicsinálta.
„Rendeltetésellenes joggyakorlás” volt rá jellemző a kezdetektől, ezt folytatta vezérkari főnökként is.
A luxusvilláért kizárólag ő egyedül a felelős állította Pintér alezredes, Ruszin-Szendi volt helyettese,
Ezt ő találta ki magának, hogy ilyen helyen akar lakni. Ezt ő magának intézte megtévesztve a politikusokat.
Arcpirítónak nevezte a kierőszakolt luxusvillát. Korábbi helyetteseként biztos benne, hogy a százmilliós költekezést ő maga intézte saját magának.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.