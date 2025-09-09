Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Így alakítható Csok Plusszá az Otthon Start: mutatjuk a lépéseket!

Otthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 11:30
Több államilag támogatott otthonteremtési lehetőség is igényelhető együttesen, de akár egymás után is. Ennek köszönhetően az Otthon Start hitel például Csok Plusszá is alakítható!
A párhuzamosan igényelhető otthonteremtési lehetőségeknek köszönhetően a családok minden eddiginél magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra és kamattámogatott hitelre lehetnek jogosultak. Sőt, az Otthon Start hitel később akár Csok Plusszá is alakítható és így annak minden előnye igénybe vehető. Íme a részletek!

Otthon Start
Az Otthon Start más támogatásokkal együtt is igényelhető, sőt, át is alakítható például Csok Plusszá. Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Együttesen is igényelhetők az otthonteremtési támogatások

Egy kormányrendelet szerint a Csok Plusz és a Falusi Csok a fix 3 százalékos Otthon Start hitellel együttesen is felvehető lakásvásárlási vagy lakásépítési céllal- közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM). Egyszerre legfeljebb két támogatás igényelhető, vagyis az Otthon Start mellé vagy a Csok Plusz vagy a Falusi Csok hitelt lehet igénybe venni, amik kamatozása szintén 3%.

Az Otthon Start Program felvétele után később is igényelhető a Csok

Aki az Otthon Starttal nem egy időben igényelné a Csok Pluszt vagy a Falusi Csokot, az a fix 3 százalékos hitel felvétele után később ugyanarra az ingatlanra is igényelheti például a Falusi Csokot ingatlan felújítására vagy bővítésére, a Csok Pluszt pedig hitelkiváltásra vagy bővítésre.

Csok Plusszá is alakítható az Otthon Start

Az Otthon Start CSOK Plusszá is alakítható, ha valaki egyedülállóként felveszi a fix 3%-os lakáshitelt, majd később megházasodik és gyereket vállal. Ezzel jogosulttá válik ugyanazokra a kedvezményekre, mint amikre a CSOK Pluszt igénylők, például a második vagy további gyermeknél a 10-10 milliós tartozáselengedésre!

Hogy néz ez ki a gyakorlatban?

Ha valaki most egyedülállóként (vagy a szülők adóstársként történő bevonásával) felveszi az Otthon Start hitelt, később pedig megházasodik és gyermekeket vállal, akkor a Csok Plusz hitel összegét a korábban felvett Otthon Start kölcsön kiváltására is igényelheti, majd a gyermekek megszületése után a Csok Plusz hitel egy része is elengedésre kerül. A konkrét lépések a következők:

  • egyedülállóként felvesszük az Otthon Start hitelt, ezzel kedvező kamatozással megvásároljuk az első lakásunkat,
  • az igénylő később megnősül, férjhez megy,
  • már házaspárként Csok Pluszt igényelnek, az igénylésnél pedig feltüntetik a meglévő Otthon Start hitelt,
  • a Csok Plusz hitelösszegből kifizetik a fennmaradó Otthon Start hitel tartozását,
  • elindul a Csok Plusz hitel törlesztése, innentől kezdve csak ezt kell fizetni,
  • a vállalt második gyermekek születése utáni 10 millió forintot, majd minden további gyermek esetében újabb 10 millió forintot elengednek a Csok Plusz hitelből.

Hogy alakul ebben az esetben a visszafizetendő hitel összege?

Tegyük fel, hogy valaki egyedülállóként felvesz 30 millió forint kedvezményes Otthon Start hitelt 25 évre, majd két év múlva megházasodik és igénylést nyújt be a házastársával 30 millió forint Csok Plusz-ra. Ebben az esetben az

  • Otthon Start hitel fennálló tőketartozása 28.310.000 forint lesz,
  • ezt fedezi a Csok Plusz hitel, amit ezután fizetni kell majd,
  • ha mondjuk 5 éven belül megszületik a pár harmadik gyereke is, a 30 milliós hitelből a visszafizetendő összeg 6-8 millió forintra csökken.

Így lehet a 30 milliós Otthon Start hitelt 6-8 milliós Csok Plusz hitellé csökkenti, ami ugyancsak kedvezményes, 3%-os kamatozású.

Egyszerre akár mindhárom otthonteremtési támogatás is igényelhető

Igen, ha az igénylők ugyanazon célra és ingatlanra a Csok Plusz mellé falusi CSOK vissza nem térítendő támogatást, illetve Otthon Start kölcsönt is igényelnek, akkor ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatják be a kölcsönök iránti kérelmüket. Ilyenkor a bank az igénylőktől legfeljebb az igényelt kölcsönösszeg 0,75 százalékának megfelelő, de 300.000 forintot meg nem haladó díjat kérhet az értékbecslés és a helyszíni szemle díján kívül-írja a money.hu. Sőt, ezek mellé még a Babaváró támogatás (max. 11 millió) vagy a Munkáshitel (max. 4 millió) is igénybe vehető, ha a jövedelmünk mértéke és az életkorunk ezt lehetővé teszi.

 

