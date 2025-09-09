Így alakítható Csok Plusszá az Otthon Start: mutatjuk a lépéseket!

A párhuzamosan igényelhető otthonteremtési lehetőségeknek köszönhetően a családok minden eddiginél magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra és kamattámogatott hitelre lehetnek jogosultak. Sőt, az Otthon Start hitel később akár Csok Plusszá is alakítható és így annak minden előnye igénybe vehető. Íme a részletek!

Az Otthon Start más támogatásokkal együtt is igényelhető, sőt, át is alakítható például Csok Plusszá. Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Együttesen is igényelhetők az otthonteremtési támogatások

Egy kormányrendelet szerint a Csok Plusz és a Falusi Csok a fix 3 százalékos Otthon Start hitellel együttesen is felvehető lakásvásárlási vagy lakásépítési céllal- közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM). Egyszerre legfeljebb két támogatás igényelhető, vagyis az Otthon Start mellé vagy a Csok Plusz vagy a Falusi Csok hitelt lehet igénybe venni, amik kamatozása szintén 3%.

Az Otthon Start Program felvétele után később is igényelhető a Csok

Aki az Otthon Starttal nem egy időben igényelné a Csok Pluszt vagy a Falusi Csokot, az a fix 3 százalékos hitel felvétele után később ugyanarra az ingatlanra is igényelheti például a Falusi Csokot ingatlan felújítására vagy bővítésére, a Csok Pluszt pedig hitelkiváltásra vagy bővítésre.

Csok Plusszá is alakítható az Otthon Start

Az Otthon Start CSOK Plusszá is alakítható, ha valaki egyedülállóként felveszi a fix 3%-os lakáshitelt, majd később megházasodik és gyereket vállal. Ezzel jogosulttá válik ugyanazokra a kedvezményekre, mint amikre a CSOK Pluszt igénylők, például a második vagy további gyermeknél a 10-10 milliós tartozáselengedésre!

Hogy néz ez ki a gyakorlatban?

Ha valaki most egyedülállóként (vagy a szülők adóstársként történő bevonásával) felveszi az Otthon Start hitelt, később pedig megházasodik és gyermekeket vállal, akkor a Csok Plusz hitel összegét a korábban felvett Otthon Start kölcsön kiváltására is igényelheti, majd a gyermekek megszületése után a Csok Plusz hitel egy része is elengedésre kerül. A konkrét lépések a következők: