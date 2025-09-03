Már letölthető az Otthon Start app: mutatjuk, mi mindent tud!

A támogatás elindulásával együtt megérkezett az Otthon Start applikáció is, ami segít megtervezni az első saját otthonodhoz vezető utat. Az app letölthető minden Android operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefonra, és az iOS alapú Apple termékre is. Mutatjuk a funkcióit!
A hivatalos nevén FIX 3% Startolj rá applikációban a fejlesztők összegyűjtöttek minden információt a kedvezményes hitellel kapcsolatban. Az exkluzív funkcióknak köszönhetően pedig ellenőrizhetjük, hogy jogosultak vagyunk-e a hitelre, és kiszámolhatjuk a várható törlesztőrészletet is. Ha pedig megszületett a döntés, az app segít összekészíteni a szükséges dokumentumokat. IOS-re itt Androidra pedig itt tölthető le a FIX 3% Startolj rá.
Az app letöltése után egy adatkezelési tájékoztatót kell átolvasni és itt pipálható ki a push értesítés funkció is (ez később a Beállítások menüben módosítható). Ezt követően máris az alkalmazás főmenüjébe jutunk (Tudnivalók fülre egészen pontosan), még csak regisztrálni sem kell. A főoldalon a Tudnivalók, a Kezdő lépések, a Hitelkalkulátor és a Menü fülekre kattinthatunk további információkért. A Menüre kattintva az alábbi lehetőségek válnak elérhetővé:
Az Otthon Start hitelről
A fix 3 százalékos kamatozású, maximum 25 éves futamidejű kölcsön akár 10 százalék önerő mellett is igényelhető más családtámogatási eszközökkel, mint a csok plusz, a falusi csok, a babaváró kölcsön. A fix 3 százalékos hitel révén az elsőlakás-vásárló 30-40 százalékkal alacsonyabb törlesztőrészletet fizet, mint azt tenné egy sima banki hitel esetén, és sok esetben pedig ez a törlesztőrészlet kisebb lesz, mint az albérleti díj.
