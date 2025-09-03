Már letölthető az Otthon Start app: mutatjuk, mi mindent tud!

A támogatás elindulásával együtt megérkezett az Otthon Start applikáció is, ami segít megtervezni az első saját otthonodhoz vezető utat. Az app letölthető minden Android operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefonra, és az iOS alapú Apple termékre is. Mutatjuk a funkcióit!

Már applikáció is segíti az Otthon Startos első lakáshoz jutást. Fotó: Shutterstock

Mit tud az Otthon Start app?

A hivatalos nevén FIX 3% Startolj rá applikációban a fejlesztők összegyűjtöttek minden információt a kedvezményes hitellel kapcsolatban. Az exkluzív funkcióknak köszönhetően pedig ellenőrizhetjük, hogy jogosultak vagyunk-e a hitelre, és kiszámolhatjuk a várható törlesztőrészletet is. Ha pedig megszületett a döntés, az app segít összekészíteni a szükséges dokumentumokat. IOS-re itt Androidra pedig itt tölthető le a FIX 3% Startolj rá.

Az app funkcióiról részletesebben

Az app letöltése után egy adatkezelési tájékoztatót kell átolvasni és itt pipálható ki a push értesítés funkció is (ez később a Beállítások menüben módosítható). Ezt követően máris az alkalmazás főmenüjébe jutunk (Tudnivalók fülre egészen pontosan), még csak regisztrálni sem kell. A főoldalon a Tudnivalók, a Kezdő lépések, a Hitelkalkulátor és a Menü fülekre kattinthatunk további információkért. A Menüre kattintva az alábbi lehetőségek válnak elérhetővé:

Tudnivalók

Kezdő lépések

Jogosult vagyok?

Hitelkalkulátor

Gyakran ismételt kérdések

Chat segítség

Ingatlaninformációk

Hírek

Videós tájékoztatók

Beállítások