Otthon Start: megtörtént az első folyósítás és a buktatók is körvonalazódnak: ezekre figyelj, ha felvennéd!

Otthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 15:05
bankhitel
Napi ezer ember igényelte az indulása óta a kedvezményes hitelt és megtörtént az első folyósítás is. Ezek az első hetek tapasztalatai az Otthon Start hitelt folyósító bankok beszámolója alapján.
Bors
Jelentős ügyfélforgalomról és gyors ügyintézésről számoltak be a bankok az Otthon Start Program indulása utáni első hetekben. A pénzintézetek első beszámolói alapján az igénylők többsége 35–50 millió forint közötti hitelt venne fel, 20 év feletti futamidővel. Mutatjuk mi derült még ki a beszámolókból!

Residential,,Financial,,Loan,,Rental,,Finance,,Agreement,,Estate,,Property,,Real,,Housing., Otthon Start
A bakok szerint ezeken hasal el a legtöbb Otthon Start igénylő. Fotó: Garun Studios /  Shutterstock 

Megtörtént az első Otthon Start hitel folyósítás

A hitelt folyósító bank a K&H volt, az ingatlan, aminek a megvásárlásához adták a pénzt pedig Kecskeméten található. A hitel összege 29 millió forint volt, amit 25 éves futamidő mellett fixen havi 162.000 forintjával fog törleszteni az igénylő. A K&H egyébként az egyike azoknak a bankoknak, amelynél már a szeptember 1-jét megelőző hetekben is meg lehetett kezdeni az ügyintézést, illetve előrehozott értékbecslést lehetett indítani. Mivel csak az első két hétben több, mint 10.000 ember igényelte a kedvezményes hitelt a bankoknál, hamarosan újabb folyósítások következnek. Az új igénylőknek viszont nem árt néhány buktatóra felkészülniük!

Felkészültek a bankok a rohamra

A Bank360 az első tapasztalatokról kérdezte meg a hazai bankokat. A nyilatkozó pénzintézetek elmondásuk szerint felkészülten várták az Otthon Start Program indulását. Az MBH Bank például meghosszabbította fiókhálózatának nyitvatartását, továbbá az ügyintézői létszámot is megnövelték. Minderre szükség is volt, ugyanis az első napokban kétszeresére nőtt az MBH fiókjainak forgalma, ami több száz lakáshiteles ügyfél kiszolgálását jelentette.

Viszonylag gyorsan kiderül, megkapják-e az igénylők a hitelt

Az Erste Bank elárulta, hogy az eddig befogadott és jóváhagyott ügyletek átfutási ideje rendkívül gyors, jellemzően egy napon belül lezárulnak. A bank beszámolója szerint megfelelő előkészítéssel és dokumentációval érkeznek az ügyfelek, így az első napokban egyetlen ügyletet sem kellett elutasítaniuk. A K&H is gyors átfutási időről számolt be: náluk jellemzően 1-2 hét alatt lezárhatók a kérelmek, feltéve persze, hogy minden dokumentum rendelkezésre áll.

Ekkora összeget igényelnek az Otthon Start hitelesek

Az MBH Bank előrejelzései szerint az Otthon Start Program keretében igényelt átlagos hitelösszeg 35-36 millió forint körül alakulhat, amit a többség használt lakás vásárlására vesz majd igénybe. Az érdeklődők többsége a 18-39 éves korosztályból kerül ki, akik mellett gyakran a szülők is megjelennek adóstársként. A K&H-nál a beérkezett igénylések nagyjából egyharmada a maximális, 50 millió forintos hitelösszegre vonatkozott, míg az igénylések közel fele 40-50 millió forint közötti.

Ezekre érdemes figyelnie az igénylőknek

A K&H Bank azt is elárulta, hogy a vételár és a forgalmi érték közötti különbség változatlanul kihívást jelenthet. Emellett a legtipikusabb okok, amik miatt nem tudják igénybe venni az Otthon Start lakáshitelt a következők:

  • az ügyfél nem rendelkezik elegendő jövedelemmel,
  • nem hitelezhető az ügyfél által megvásárolni kívánt ingatlan,
  • az elmúlt 10 évben az ügyfél rendelkezett 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal egy másik ingatlanban.

Bizonyos esetekben az is megnehezítette a kérelmek összeállítását, hogy az élettársak az utolsó pillanatban kikerültek a lehetséges adóstársak közül.

Hogyan kerülhetők el ezek a buktatók?

  • Azt, hogy van-e elég jövedelmünk felvenni az Otthon Startot több kalkulátorban is ellenőrizhetjük előzetesen, de a Fix3 Startolj rá applikáció is nagy segítség lehet azoknak, akik még a bank felkeresése előtt szeretnék megtudni, mekkora összegű hitelre lehetnek jogosultak a fizetésük alapján.
  • Azt is meg lehet tudni még a hitelkérelem benyújtása előtt, hogy a kinézett ingatlan hitelezhető-e. Ebben az előzetes értékbecslés és több szakértői is segíthet, de a tulajdoni lap is árulkodó lehet. Például, ha nem belterületi az ingatlan besorolása, kevés eséllyel pályázhatunk Otthon Startra.
  • Az 50%-os tulajdoni hányadnál főleg az időkorlátot érdemes figyelni: az elmúlt 10 évet kell számba venni! Ha valakinek az igénylés pillanatától számítva 10 éven belül volt lakóingatlanban 50%-nál nagyobb részesedése, nem igényelheti az Otthon Startot, néhány kivételtől eltekintve. Például, ha az adott ingatlan 15 millió forintnál kisebb értékű volt, jogosult lehet a kedvezményes hitelre az igénylő.

 

