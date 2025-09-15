Orvosnak adta ki magát: 3,5 milliót lopott egy 60 éves zalaegerszegi nőtől a "romantikus csaló"

Egy romantikus csalónak sikerült 3,5 milliót bezsebelnie egy 60 éves zalaegerszegi asszonytól, aki másfél évet várt a feljelentéssel. Az idős, csalás áldozatává vált nő ugyanis 2024 januárjában ismerkedett meg egy magát ENSZ-alkalmazott orvosnak kiadó férfival. A „doktor” a nő bizalmába férkőzött, elhitette vele, hogy feleségül veszi, és elutazik hozzá Magyarországra, de ehhez először kért 1200 eurót. Ezt követően, hogy a biztosítását is fedezhesse, 3000 eurót kért, majd a házassági anyakönyvi kivonat elkészítésére pedig 5000 eurót.

Orvosnak adta ki magát, így sikerült a csalás / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Az utolsó alkalommal, amikor fizetésre kérte, a nő már nem teljesítette. Teltek a napok, és kapott az „ENSZ-től” egy újabb fizetési felszólítást, de már azt sem utalta el, feljelentést tett a rendőrségen.

Mit tegyünk, hogy ne váljunk hasonló csalások áldozatává?

Gondolkodjunk józanul, ha túl szép a történet, hogy igaz legyen, akkor csalásról lehet szó!

Idegeneknek ne adjuk meg a személyes és a banki adataikat! Ne utaljunk pénzt ismeretleneknek!

Figyeljünk a gyanús jelekre! A furcsa mondatszerkezetek, helyesírási hibák, magázó-tegező forma váltakozása is valamilyen fordítóprogram használatára utal.

Ha a csaló mégis sikerrel járt, haladéktalanul tegyünk feljelentést a rendőrségen!

- közölte honlapján a hatóság.