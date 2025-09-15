Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Enikő, Melitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orvosnak adta ki magát: 3,5 milliót lopott egy 60 éves zalaegerszegi nőtől a "romantikus csaló"

online csalás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 10:52
orvospénz
Az áldozatnak több mint egy évig nem esett le, mi történik.
B. V.
A szerző cikkei

Egy romantikus csalónak sikerült 3,5 milliót bezsebelnie egy 60 éves zalaegerszegi asszonytól, aki másfél évet várt a feljelentéssel. Az idős, csalás áldozatává vált nő ugyanis 2024 januárjában ismerkedett meg egy magát ENSZ-alkalmazott orvosnak kiadó férfival. A „doktor” a nő bizalmába férkőzött, elhitette vele, hogy feleségül veszi, és elutazik hozzá Magyarországra, de ehhez először kért 1200 eurót. Ezt követően, hogy a biztosítását is fedezhesse, 3000 eurót kért, majd a házassági anyakönyvi kivonat elkészítésére pedig 5000 eurót.

Orvosnak adta ki magát, így sikerült a csalás.
Orvosnak adta ki magát, így sikerült a csalás / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Az utolsó alkalommal, amikor fizetésre kérte, a nő már nem teljesítette. Teltek a napok, és kapott az „ENSZ-től” egy újabb fizetési felszólítást, de már azt sem utalta el, feljelentést tett a rendőrségen.

 

Mit tegyünk, hogy ne váljunk hasonló csalások áldozatává?

  • Gondolkodjunk józanul, ha túl szép a történet, hogy igaz legyen, akkor csalásról lehet szó!
  • Idegeneknek ne adjuk meg a személyes és a banki adataikat! Ne utaljunk pénzt ismeretleneknek!
  • Figyeljünk a gyanús jelekre! A furcsa mondatszerkezetek, helyesírási hibák, magázó-tegező forma váltakozása is valamilyen fordítóprogram használatára utal.

Ha a csaló mégis sikerrel járt, haladéktalanul tegyünk feljelentést a rendőrségen!

 - közölte honlapján a hatóság.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu