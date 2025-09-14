"Egyszerűen csak bíztam a szakvéleményben" – észre sem vették az orvosok a gyilkos kórt

Egy 32 éves, egészséges nő, aki ritkán volt beteg, egy nap ösztönösen tudta, hogy valami nincs rendben a testével, miután szokatlan tünetet kezdett el tapasztalni.
Bár Lauren Gribble azonnal orvoshoz fordult, tüneteit eleinte figyelmen kívül hagyták. Az ausztráliai Townsville-ben élő nő szinte egész életében úgy jellemezte magát: teljesen tiszta egészségügyi múlttal rendelkezik.
Elég fitt voltam abban az időben... Olyan ember voltam, aki még fejfájást sem kapott soha.
Lauren, aki akkor 29 éves volt, olyan életet élt, mint sok más hasonló korú ember. Szociális munkásként dolgozott, miközben üzleti mesterképzést is folytatott. Aktív és mozgalmas társasági életet élt barátokkal, családdal, és boldog, hosszú távú kapcsolatban volt párjával, a tanár Rowannel. Egészségügyi állapota azonban kezdett aggasztó jeleket mutatni, ugyanis időnként vérre figyelt fel székletében.
Elővigyázatosságból úgy döntött, orvoshoz fordul, és annak érdekében, hogy ne kelljen sokat várnia, az első elérhetőhöz jelentkezett be, akit addig nem ismert. Lauren jó fizikai állapotú fiatal nőként érkezett a rendelésre, ezért az orvos nem aggódott, és azt feltételezte, hogy valószínűleg aranyere van.
Nem éreztem úgy, hogy semmibe vesznek, egyszerűen csak bíztam a szakvéleményben.
A fiatal nő követte az orvos tanácsát, és elkezdett utánajárni, hogyan lehet megelőzni az aranyeret. Azonban a vér időről időre továbbra is megjelent a székletében.
Hónapokkal később Laurennak és Rowannek egy európai utazás volt lefoglalva, hogy részt vegyenek egy barátjuk esküvőjén. Abban reménykedve, hogy a kellemetlen tünet eltűnik az út előtt, Lauren úgy döntött, másik orvost keres, és másodvéleményt kér, ami végül az életét mentette meg.
Az orvost teljesen sokkolta a tünet, és azonnal elküldte vérvizsgálatra, vastagbéltükrözésre és biopsziára. A tükrözés egy fekélyt mutatott ki, a biopszia pedig igazolta, hogy második stádiumú vastagbélrákja van.
Nagyon bizarr élmény volt, hogy azt vártam, majd azt mondják, el kell távolítani egy aranyeret vagy valami apróságot kell megoldani, erre kiderül, hogy rákos vagyok.
Utólag visszagondolva Lauren rájött, hogy más, apróbb tüneteket is figyelmen kívül hagyott, például a puffadást, a fáradtságot és a szokatlan hátfájást.
A diagnózist két nappal azelőtt közölték vele, hogy elindult volna a régóta tervezett utazására. Habozott, mit tegyen, de az orvosok azt tanácsolták, menjen el az útra, mert néhány nap úgyis eltelik, mire minden szükséges vizsgálatot és konzultációt megszerveznek.
Lauren és Rowan igyekeztek élvezni a nyaralást, de furcsa volt átélni, ahogy éjjelente ausztrál kórházak és szakemberek hívták őt időpont-egyeztetés miatt. Hazaérve nem vesztegethetett időt.
Már a repülőúton böjtölnöm kellett, hogy leszállás után rögtön elvégezhessék az első PET-vizsgálatot. Onnantól minden beindult gyorsan.
Ezt a típusú bélrákot általában műtéttel távolítják el, de az ő daganata túl alacsonyan helyezkedett el, így a műtét bonyolult és kockázatos lett volna, emiatt sugár- és kemoterápiás kezelés várt rá.
Lauren 25 sugárkezelést kapott, mindennap szájon át szedett kemoterápiával kiegészítve. Ezután nyolc alkalommal intravénás kemoterápiát is kapott, kéthetente.
Összesen körülbelül nyolc hónapig tartott a kezelése. Szerencsére Lauren azon kevés szerencsés emberek közé tartozik, akiknél teljes klinikai válasz alakult ki, azaz a daganat teljesen eltűnt.
Lauren hivatalosan 2024 márciusában fejezte be a kezelést, és ma már csak rendszeres ellenőrzéseken kell részt vennie. A felépülés azonban nem volt zökkenőmentes.
Az egyik gyógyszer mellékhatásaként súlyos neuropátia alakult ki a kezében és a lábában, ami miatt fájdalmas volt még rövid távon is sétálni. Hormonpótló terápiát is kapott, amely ugyan hasznos, de idő előtti menopauzát idézett elő. Míg kortársai családalapítás előtt állnak, Lauren számára még nem tudni, képes lesz-e valaha saját gyermeket kihordani, bár előrelátóan lefagyasztott embriókat a kezelés előtt.
Lauren úgy érzi, a rák egyik meglepő ajándéka az lett, hogy megtanult együtt élni a bizonytalansággal. Ez a szemléletváltás arra is ösztönözte, hogy elkezdje megosztani betegségének történetét a közösségi médiában nővére bátorításával – írta a Daily Mail.
