"Egyszerűen csak bíztam a szakvéleményben" – észre sem vették az orvosok a gyilkos kórt

Egy 32 éves, egészséges nő, aki ritkán volt beteg, egy nap ösztönösen tudta, hogy valami nincs rendben a testével, miután szokatlan tünetet kezdett el tapasztalni.

A nő egy második orvosi vélemény után kapta meg a sokkoló diagnózist, ami megmentette az életét. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels / Pexels

Bár Lauren Gribble azonnal orvoshoz fordult, tüneteit eleinte figyelmen kívül hagyták. Az ausztráliai Townsville-ben élő nő szinte egész életében úgy jellemezte magát: teljesen tiszta egészségügyi múlttal rendelkezik.

Elég fitt voltam abban az időben... Olyan ember voltam, aki még fejfájást sem kapott soha.

Lauren, aki akkor 29 éves volt, olyan életet élt, mint sok más hasonló korú ember. Szociális munkásként dolgozott, miközben üzleti mesterképzést is folytatott. Aktív és mozgalmas társasági életet élt barátokkal, családdal, és boldog, hosszú távú kapcsolatban volt párjával, a tanár Rowannel. Egészségügyi állapota azonban kezdett aggasztó jeleket mutatni, ugyanis időnként vérre figyelt fel székletében.

Elővigyázatosságból úgy döntött, orvoshoz fordul, és annak érdekében, hogy ne kelljen sokat várnia, az első elérhetőhöz jelentkezett be, akit addig nem ismert. Lauren jó fizikai állapotú fiatal nőként érkezett a rendelésre, ezért az orvos nem aggódott, és azt feltételezte, hogy valószínűleg aranyere van.

Nem éreztem úgy, hogy semmibe vesznek, egyszerűen csak bíztam a szakvéleményben.

A fiatal nő követte az orvos tanácsát, és elkezdett utánajárni, hogyan lehet megelőzni az aranyeret. Azonban a vér időről időre továbbra is megjelent a székletében.

Sokkoló diagnózis a második orvosi vélemény után

Hónapokkal később Laurennak és Rowannek egy európai utazás volt lefoglalva, hogy részt vegyenek egy barátjuk esküvőjén. Abban reménykedve, hogy a kellemetlen tünet eltűnik az út előtt, Lauren úgy döntött, másik orvost keres, és másodvéleményt kér, ami végül az életét mentette meg.

Az orvost teljesen sokkolta a tünet, és azonnal elküldte vérvizsgálatra, vastagbéltükrözésre és biopsziára. A tükrözés egy fekélyt mutatott ki, a biopszia pedig igazolta, hogy második stádiumú vastagbélrákja van.

Nagyon bizarr élmény volt, hogy azt vártam, majd azt mondják, el kell távolítani egy aranyeret vagy valami apróságot kell megoldani, erre kiderül, hogy rákos vagyok.

Utólag visszagondolva Lauren rájött, hogy más, apróbb tüneteket is figyelmen kívül hagyott, például a puffadást, a fáradtságot és a szokatlan hátfájást.