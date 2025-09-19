Óraátállítás 2025: idén ekkor aludhatsz egy órával tovább!

2025-ben október 26-án, vasárnap hajnalban tekerjük vissza az órát és állunk át téli időszámításra. A korábbi óraátállítást a naptár alakítja így. Idén már október utolsó vasárnapján egy órával korábban fog sötétedni. Ezen a napon hajnalban 3:00-kor vissza kell állítani az órát 2:00-ra, így egy órával tovább aludhatunk majd.

Óraátállítás: október 26-án vasárnap egy órával tovább alhatsz / Fotó: ldutko

Óraátállítás: van gyakorlati haszna egyáltalán?

Az óraátállítás tipikus példája annak, amikor a megszokás tovább él, miközben az eredeti indok már rég eltűnt. Magyarországon 1980-ban vezették be újra a rendszert, azért, hogy energiát spóroljunk, jobban kihasználjuk a természetes fényt, és este kevesebb villanyt égessünk. Ez akkor talán még hihető volt, de ma, 2025-ben? Amikor LED-izzók világítanak minden lakásban, és a villanyszámlánk legnagyobb részét nem az égő, hanem a klíma és a fűtés viszi el?

A valóság az, hogy az óraátállítás ma már sokkal több bosszúságot okoz, mint hasznot. A biológiai óránk nem kapcsolható át egyetlen mozdulattal. Hiába mondják, hogy „csak egy óra”, a szervezetünket ez megviseli.

Az Európai Unió már 2019-ben kimondta: el kellene törölni az évenkénti kétszeri átállítást. A tagállamok szabadon választhatnának, hogy a téli vagy a nyári időt tartják meg véglegesen. Csakhogy azóta sem történt semmi, mert a járvány, a gazdasági válság elvitte erről a fókuszt. Így aztán mi, állampolgárok minden márciusban és októberben ugyanúgy tekergetjük az órát, miközben tudjuk, hogy az egésznek semmi értelme.

Ne felejtsd el az átállítást! / Fotó: conzorb

Te a nyári vagy a téli időt tartanád meg?

A nyári idő mellett szól, hogy este tovább van világos. Ez a szabadidős programoknak kedvez, és talán a hangulatunknak is jót tesz. A téli idő mellett viszont az, hogy az jobban igazodik a természetes napjáráshoz: reggel hamarabb kel fel a nap, nem kell iskolába vagy munkába indulni vaksötétben.

Sokak szerint az óraátállítás egy letűnt korszak árnya, amin túl kellene lépnünk. Többen vannak azon a véleményen, hogy egyszer tényleg hasznos volt, de ma már inkább teher, amit fölösleges évről évre cipelünk. Valóban minden tavasszal és ősszel újra felmerül a kérdés: meddig még, ez lesz az utolsó?

Egy azonban biztos: idén október 26-án, vasárnap hajnalban át kell állítani az óráinkat!