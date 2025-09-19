Óraátállítás 2025: idén ekkor aludhatsz egy órával tovább!

2025-ben október 26-án, vasárnap hajnalban tekerjük vissza az órát és állunk át téli időszámításra. A korábbi óraátállítást a naptár alakítja így. Idén már október utolsó vasárnapján egy órával korábban fog sötétedni. Ezen a napon hajnalban 3:00-kor vissza kell állítani az órát 2:00-ra, így egy órával tovább aludhatunk majd.
Az óraátállítás tipikus példája annak, amikor a megszokás tovább él, miközben az eredeti indok már rég eltűnt. Magyarországon 1980-ban vezették be újra a rendszert, azért, hogy energiát spóroljunk, jobban kihasználjuk a természetes fényt, és este kevesebb villanyt égessünk. Ez akkor talán még hihető volt, de ma, 2025-ben? Amikor LED-izzók világítanak minden lakásban, és a villanyszámlánk legnagyobb részét nem az égő, hanem a klíma és a fűtés viszi el?
A valóság az, hogy az óraátállítás ma már sokkal több bosszúságot okoz, mint hasznot. A biológiai óránk nem kapcsolható át egyetlen mozdulattal. Hiába mondják, hogy „csak egy óra”, a szervezetünket ez megviseli.
Az Európai Unió már 2019-ben kimondta: el kellene törölni az évenkénti kétszeri átállítást. A tagállamok szabadon választhatnának, hogy a téli vagy a nyári időt tartják meg véglegesen. Csakhogy azóta sem történt semmi, mert a járvány, a gazdasági válság elvitte erről a fókuszt. Így aztán mi, állampolgárok minden márciusban és októberben ugyanúgy tekergetjük az órát, miközben tudjuk, hogy az egésznek semmi értelme.
A nyári idő mellett szól, hogy este tovább van világos. Ez a szabadidős programoknak kedvez, és talán a hangulatunknak is jót tesz. A téli idő mellett viszont az, hogy az jobban igazodik a természetes napjáráshoz: reggel hamarabb kel fel a nap, nem kell iskolába vagy munkába indulni vaksötétben.
Sokak szerint az óraátállítás egy letűnt korszak árnya, amin túl kellene lépnünk. Többen vannak azon a véleményen, hogy egyszer tényleg hasznos volt, de ma már inkább teher, amit fölösleges évről évre cipelünk. Valóban minden tavasszal és ősszel újra felmerül a kérdés: meddig még, ez lesz az utolsó?
Egy azonban biztos: idén október 26-án, vasárnap hajnalban át kell állítani az óráinkat!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.