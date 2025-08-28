Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Ágoston névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezt nem láttuk jönni: Idén korábban lesz óraátállítás

időpontok
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 19:40
óraátállítás 2025óraátállítás
Az elmúlt évek legkorábbi óraátállítása közeleg.
Bors
A szerző cikkei

2025-ben az őszi óraátállítás az elmúlt évek legkorábbi időpontjára, október 26-ra virradó éjszakára esik. Ez azt jelenti, hogy ezen a vasárnap hajnali 3 órakor egy órával vissza kell állítani az órákat, így újra 2 óra lesz. A változás hatására a napkelte és a napnyugta is egy órával korábbra tolódik.

 

A nyári időszámítás minden évben március utolsó vasárnapján, míg a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik. Az idei átállás azért számít korainak, mert 2024-ben október 27-én, 2023-ban október 29-én, míg 2022-ben október 30-án történt meg a váltás.

Az óraátállítás ellenzői szerint a hirtelen változás megzavarhatja a belső biológiai óránk működését, ami komoly stresszt okozhat a szervezetnek. Ugyanakkor egyes kutatások arra is rámutatnak, hogy a téli időszámításra való visszaállás – vagyis amikor „nyerünk” egy órát – kedvezően hathat a közérzetünkre és az alvás minőségére - olvasható az ATV. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu