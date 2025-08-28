Ezt nem láttuk jönni: Idén korábban lesz óraátállítás

2025-ben az őszi óraátállítás az elmúlt évek legkorábbi időpontjára, október 26-ra virradó éjszakára esik. Ez azt jelenti, hogy ezen a vasárnap hajnali 3 órakor egy órával vissza kell állítani az órákat, így újra 2 óra lesz. A változás hatására a napkelte és a napnyugta is egy órával korábbra tolódik.

A nyári időszámítás minden évben március utolsó vasárnapján, míg a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik. Az idei átállás azért számít korainak, mert 2024-ben október 27-én, 2023-ban október 29-én, míg 2022-ben október 30-án történt meg a váltás.

Az óraátállítás ellenzői szerint a hirtelen változás megzavarhatja a belső biológiai óránk működését, ami komoly stresszt okozhat a szervezetnek. Ugyanakkor egyes kutatások arra is rámutatnak, hogy a téli időszámításra való visszaállás – vagyis amikor „nyerünk” egy órát – kedvezően hathat a közérzetünkre és az alvás minőségére - olvasható az ATV.