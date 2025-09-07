Lisszaboni sikló baleset: ez okozhatta a borzasztó tragédiát

A két kabin közötti kábel szakadása okozta a lisszaboni siklóvasút szerdai balesetét, amely 16 ember életét követelte - közölte az előzetes vizsgálatok alapján a portugál légi és vasúti balesetek kivizsgálásával foglalkozó hivatal (GPIAAF) szombat esti jelentésében.
A baleset napjának reggelén elvégzett tervezett szemle során nem észleltek rendellenességet a kábelen
- pontosították az ügynökség nyomozói első közleményükben, amely megerősített megállapításokat tartalmaz, és nem pontos következtetéseket a baleset okaira vonatkozóan.
A szombaton nyilvánosságra hozott első vizsgálati eredmények szerint a baleset "a mintegy óránkénti 60 kilométeres sebesség mellett történt". A jelentés szerint "az események kevesebb mint 50 másodperc alatt zajlottak le".
A Gloria siklóvasút, amely jelenlegi formájában 1914-ben épült, két sárga kocsiból áll, amelyek egy ellensúlyrendszer segítségével felváltva mennek fel és le egy 45 méteres szintkülönbségű pályán 276 méter hosszan, az "átlagosan 18 százalékos lejtőn" - emlékeztettek a GPIAAF nyomozói.
A kocsikat egy kábel köti össze, amely egy nagy, fordítható keréken keresztül egyenlíti ki súlyukat, és amely a Calçada da Glória (az állomás) tetején, egy földalatti műszaki helyiségben található
- írták, hangsúlyozva, hogy a két kocsit összekötő kábel a föld alatt helyezkedik el.
Szeptember 3-án 18 órakor a Gloria siklóvasút kocsijai a megfelelő állásban voltak - írták, hozzátéve, hogy a kocsikban utazók pontos száma jelenleg nem ismert. Néhány perccel később a kabinok megkezdték útjukat, de "néhány pillanattal az indulás után, mintegy hat méter megtétele után, hirtelen elveszítették az összekötő kábel által biztosított egyensúlyi erőt". A 2. számú kabin (az út alján) hirtelen hátrafelé kezdett haladni. Az 1. számú kabin, a (felső állomástól) Calçada da Glóriától, továbbra is lefelé haladt, és sebessége egyre nőtt, annak ellenére, hogy a vezető megpróbálta lefékezni - írták a GPIAAF nyomozói.
Mintegy 170 méterrel az út kezdete után, a Calçada végső szakaszán található jobbos kanyar elején a jármű a (nagy) sebessége miatt kisiklott és felborult
- derült ki a jelentésből.
Az előzetes vizsgálat szerint a jármű teljesen elvesztette irányíthatóságát, a kabin felső részével oldalról nekicsapódott a bal oldalon található épület falának, ami a fa karosszéria megsemmisülését eredményezte. Ez után frontálisan nekicsapódott egy lámpaoszlopnak és a siklóvasút légi elektromos hálózata tartószerkezetének; mindkettő öntöttvas, így nagyon jelentős károkat okozott a kocsiban. A kocsi végül egy másik épület sarkánál állt meg. Öt portugál és tizenegy külföldi halt meg a balesetben, amelynek a legfrissebb adatok szerint mintegy húsz sérültje is van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.