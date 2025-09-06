Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Lisszaboni siklóbaleset: hátborzongató utolsó üzenetet osztott meg a szerelmespár a tragédia előtt – fotó

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 09:10
A szerelmesek rendkívül élvezték Portugáiában töltött napjukat.
Mint arról a minap beszámoltunk, kiderült, hogy többségében külföldi állampolgárok hunytak el a lisszaboni siklóbalesetben. Az áldozatok között pedig ott van egy brit pár is, a 36 éves Kayleigh Gillian Smith és a 44 éves William Nelson is, akik a tragédia előtt nem sokkal még örömmel posztoltak portugál városban történő városnézésükről. Épp ezért nem meglepő, hogy nem maradhatott ki számukra sem a népszerű turistavillamos, a Glória sikló sem, amely szinte percekkel később egy meglazult kábel miatt irányíthatatlanná vált. Ezt követően nagy sebességgel rohant le a meredek domboldalon, majd egy épületnek csapódott, és végül "összeroppant, mint egy kartondoboz”.

A brit páros is a Glória siklón volt Fotó: AFP /  AFP

A tragédiában 16 ember vesztette életét, köztük három brit, öt portugál, két dél-koreai, két kanadai, egy amerikai, egy ukrán, egy svájci és egy francia állampolgár. A pár utolsó fotói Kayleigh Instagram-oldalán jelentek meg: a képeken Lisszabont fedezik fel a jellegzetes csempés homlokzatokkal, történelmi épületekkel, utcai művészettel és villamosokkal. Néhány képen együtt mosolyognak a szelfiken vagy műalkotások előtt pózolnak. Az egyik fotón William egy erkélyen áll egy csempés homlokzat előtt, egy másikon a pár egy pohár sört élvez egy vízpart mellett. Hátborzongató módon egy kép magát a siklót ábrázolja, amely végül életüket követelte. Csak egy nappal a baleset előtt érkeztek Portugáliába.

Egy közeli barátjuk, Lesley Guymer így emlékezet meg róluk:

Kayleig különleges személyiség volt, egy nagyon kedves lány. Tizenéves kora óta ismertem. Will pedig nagyszerű ember volt. Nagy szakáll, elbűvölő és szintén nagyon-nagyon kedves. Csodálatosak voltak.

Szemtanúk szerint a sikló megállíthatatlanul száguldott lefelé a dombon, mielőtt egyenesen a kanyarban lévő épületnek csapódott volna. Akadt olyan járókelő, aki az utolsó pillanatban tudott kitérni előle:

Egyáltalán nem normál sebességgel jött, alig volt időnk megfordulni és elfutni. Azt sem tudtuk, hogy eltalálja-e az alattunk lévő kocsit. A legnagyobb aggodalom az volt, hogy végül a Rossio térhez vezető útra csapódik.

Luís Montenegro, Portugália miniszterelnöke pedig úgy nyilatkozott, a siklóbaleset az az ország egyik legnagyobb tragédiája az utóbbi időkben, írja a Mirror.

 

 

