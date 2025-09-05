Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Megrázó fejlemény derült ki a lisszaboni siklóbalesettel kapcsolatban

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 14:27
A sérültek között is sok a turista.
B. V.
A szerző cikkei

Tizenegy külföldi állampolgár van a balesetet szenvedett lisszaboni siklóvasút 16 halálos áldozata között a portugál rendőrség legújabb, pénteki összesítése szerint. Az összesen 16 halálos áldozatot követelő szerencsétlenségben három brit, két kanadai, két dél-koreai, egy amerikai, egy francia, egy svájci és egy ukrán állampolgár halt meg. Korábban a rendőrség arról tájékoztatott, hogy egy német férfi is meghalt, azonban őt később megtalálták a kórházba kerültek listáján. A francia külügyminisztérium úgy tudja, az egyik áldozat egy kanadai-francia kettős állampolgár.

Többnyire külföldiek haltak meg a lisszaboni siklóbalesetben. Fotó: AFP / AFP

A sérültek között szintén vannak külföldiek, egyebek között spanyolok, izraeliek és brazilok is. A Luis Montenegro miniszterelnök által az ország közelmúltja egyik legnagyobb szerencsétlenségének nevezett baleset ügyében több vizsgálat is indult, a kormány légi és vasúti baleseteinek felderítéséért felelős ügynöksége pedig bejelentette, hogy a pénteki nap folyamán teszi közzé az első értékelését.

A rendőrség részéről a nyomozást vezető Nelson Oliveira azt közölte, 45 napon belül közzéteszik az eredményeket. Vizsgálatot indított a főváros közlekedését irányító Carris vállalat is. A cég igazgatója, Pedro de Brito Bogas csütörtökön már aláhúzta, hogy az 1914-ben üzembe helyezett siklóvasút tavaly esett át teljeskörű karbantartáson, és egyébként pedig minden nap, utoljára alig kilenc órával a baleset előtt,  "vizuális ellenőrzést" is végeztek, amelynek részleteire azonban nem tért ki.

A tragédia nyomán gyásznapot hirdettek, csütörtök este pedig több százan vettek részt a lisszaboni Szent Domonkos-templomban rendezett gyászmisén, köztük a kormányfő, valamint Marcelo Rebelo de Sousa elnök és a főváros polgármestere, Carlos Moedas.

A főváros vezetése egyelőre leállította a további három siklóvasút működését

- írja az MTI.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
