Újabb halálos járvány pusztít: 15 ember már életét vesztette miatta

Ebola-járványt hirdettek a Kongói Demokratikus Köztársaságban, miután 15 ember életét vesztette a betegségben.

Ebola járvány tört ki Fotó: Anusorn Nakdee / Shutterstock

Szeptember 4-én 28 gyanús esetet erősítettek meg, és riasztást adtak ki a Bulape és Mweka övezetekben. A betegeknél a megszokott tünetek: hányás, láz, hasmenés és vérzés jelentkeztek.

Szeptember 3-án az ország Nemzeti Biomedikai Kutatóintézete azonosította az Ebolát a fertőzésért felelős kórokozóként. Egy országos gyorsreagálású csoportot küldtek a helyszínre, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakemberei, betegségkövetési, laboratóriumi, betegellátási és fertőzés-ellenőrzési területekről, kísérnek.

Céljuk a betegségmegfigyelés bevezetése, az egészségügyi intézmények biztonsági protokolljainak megerősítése, valamint a sürgősségi ellátás biztosítása. A WHO két tonna alapvető felszerelést szállított a helyszínre, beleértve védőfelszereléseket, hordozható laboratóriumi eszközöket és orvosi készleteket.

A régió azonban továbbra is nehezen megközelíthető: a segélymunkásoknak egynapos, megerőltető utat kell megtenniük Tshikapából, a tartomány fővárosából, miközben korlátozottak a légi közlekedési lehetőségek.

Dr. Mohamed Janabi, a WHO afrikai regionális igazgatója így nyilatkozott:

Eltökélten cselekszünk a vírus terjedésének gyors megállítása és a közösségek védelme érdekében. Az ország vírusos betegségek kitöréseinek megfékezésében szerzett régóta fennálló szakértelmére támaszkodva szorosan együttműködünk az egészségügyi hatóságokkal, hogy gyorsan fokozzuk a kulcsfontosságú válaszintézkedéseket a járvány mielőbbi megállítása érdekében.

Az NHS szerint az Ebola egy súlyos és ritka fertőzés, amely jellemzően Afrika bizonyos régióiban fordul elő. A vírus fertőzött személy vagy vadállat testnedveivel való érintkezés útján terjedhet, és a tünetek 2 és 21 nap között jelentkeznek. A fertőzötteknél véres széklet, kiterjedt véraláfutások, valamint vérzés léphet fel a fülekből, a szemekből, az orrból vagy a szájból - írja a Daily Star.