Szeptemberben is Kupon Kánaánnal vár a SPAR!

Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat, majd váltsd be őket 2025. szeptember 4. és 14. között a promócióban részt vevő SPAR és INTERSPAR áruházakban országszerte - a készlet erejéig. A csomagban ott a JOKER kupon is, amellyel a személyes kedvencedet szerezheted meg kedvezménnyel, a kuponon szereplő beváltási feltételekkel.
A jó nap jó reggelivel indul – és most igazán megéri felturbózni! A Hester’s Life granolák 20%, a Cerbona rizskásák 30%, míg a menő NUTRIBULLET turmixgépek 37% kedvezménnyel érhetőek el, illetve a Wasa extravékony ropogós kenyér 25%, mellé pedig a St. Dalfour gyümölcsdzsem 30% kedvezménnyel vár rád. A Gullón kínálatában gluténmentes, hozzáadott cukor nélküli és teljes kiőrlésű kekszek közül válogathatsz - most 20% kedvezménnyel -, így akkor sem kell kompromisszumot kötnöd, ha tudatos étrendet tartasz.
Egyetem, munka, rohanás? A Barilla üveges szószok giga 35%-os kedvezménnyel kerülhetnek a kosárba. A Knorr 25%, a Maggi 30%, a Delikát alapok egyike pedig 25% kedvezménnyel lehet a tiéd. És ha útközben falatoznál, a 7Days snackek is 25%-kal olcsóbbak most. A tésztapolcra pakolj Gyermelyi vagy VITA Pasta durum tésztát – mindkettőt 30% kedvezménnyel!
A SPAR saját márkája, a Regnum Kölyök termékcsalád most igazán nagy dobás: akár 40% kedvezménnyel viheted haza a kifejezetten gyerekeknek fejlesztett finomságokat. A sertésmájas nem tartalmaz hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, foszfátot, és glutén-, laktóz-, valamint szójamentes – így a szülők teljes bizalommal tehetik a tízórais szendvicsbe.
A kategóriakedvezményekkel még több marad a pénztárcádban: minden teljes árú mosószer 15%, minden teljes árú öblítő 15%, minden teljes árú légfrissítő és WC-illatosító 30% kedvezménnyel vár rád. Praktikus kiegészítők is elérhetőek a Kupon Kánaán keretein belül, mint például a TENTO papíráruk és SPAR palackgyűjtő táskák.
Vedd át a kuponjaidat 2025. szeptember 1–3. között a promócióban résztvevő SPAR és INTERSPAR üzletekben, majd váltsd be őket 2025. szeptember 4–14. között, vagy a készlet erejéig. Tervezd meg előre a bevásárlást, jelöld ki a kedvenceidet, és hozd ki a legtöbbet az ősz első nagy kuponhétvégéjéből!
Válaszd a papíralapú kuponfüzetet, vagy a digitális kuponokat a MySPAR appban, és élvezd a választás szabadságát, valamint a kedvező árakat! A részleteket és az aktuális ajánlatokat a spar.hu/ajanlatok oldalon találod meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.