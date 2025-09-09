Cumikat teszteltek a tudatos vásárlók: erről az 5-ről kiderült, veszélyesek a babákra!

A Tudatos Vásárlók 19 cumi biztonságosságát vizsgálták nemzetközi fogyasztói szervezetekkel közösen, egységes módszertan alapján, laboratóriumban. Kiderült, 19-ből 5 termék veszélyeztetheti a babák egészségét!

Több cumiból is hormonkárosító anyag oldódik ki Fotó: SabOlga / Shutterstock

Így tesztelték a cumikat

Egyrészt mechanikai vizsgálatnak vetették őket alá, vagyis megnézték a cumik átszúrás-, szakadás- és harapásállóságát. Emellett megnézték azt is, oldódnak-e ki belőlük veszélyes anyagok, egész pontosan a 15 biszfenol vegyületből (BPA, BADGE, BPAF, BPAP, BPB, BPBP, BPC, BPE, BPF, BPG, BPMP, BPPH, BPS, BPTMC, BPZ) valamelyik megtalálható-e bennük. Minden cumiból körülbelül 1 g mennyiséget pontosan lemértek és alaposan vízzel lemostak. Ezután minden mintát üvegpalackba tettek és 10 ml mesterséges nyálat adtak hozzá, rázógépbe tették, majd megnézték, milyen anyagok oldódtak ki a cumikból a mesterséges nyálba.

Mi a gond a biszfenollal? A biszfenol vegyületek egy része (például a BPA) bizonyítottan olyan hormonkárosító anyag, amely kis mennyiségben is hat az emberi szervezetre, illetve hosszú távon fejti ki a hatását, ha folyamatosan kapunk belőle újabb és újabb adagot.

A mechanikai vizsgálaton jól szerepetek a cumik

A mechanikai vizsgálaton egy cumi kivételével az összes termék megfelelően teljesített. A Nuk for Nature viszont a szakítószilárdsági teszten kis darabokra szakadt szét, azaz nem felel meg a szabványnak, ami az Európai Unióban a cumikra vonatkozik.

A biszfenol-kioldódás eredménye már lesújtóbb lett

19 cumiból 4 estében állapították meg, hogy nagyobb mennyiségű biszfenol oldódik ki belőlük, így a mechanikai vizsgálaton elhasalt cumival együtt 5 termékről mondja azt a Tudatos Vásárlók, hogy károsíthatják a babák egészségét. Íme az 5 termék: