Az anyatej titkai – tények, tévhitek és meglepő érdekességek

A tévhitek, amiket ideje elengedni

Kis mell – kevés tej

Baromság. A tejtermelés nem a mellmérettől függ, hanem a mirigyszövettől. Ismerek A-kosaras anyukát, aki úgy termelt, mint egy tejüzem, és D-kosarasat, akinek küzdenie kellett minden cseppért.

Hat hónap után már nincs tápérték az anyatejben

Ez akkora tévhit, hogy sírok. Az anyatej továbbra is tartalmaz antitesteket, vitaminokat, zsírokat. Sőt, egyéves kor után a zsírtartalma még nő is! A WHO nem viccből ajánlja 2 éves korig.

Ha stresszes vagy, elapad a tejed

A stressz befolyásolhatja a tejleadó reflexet (nehezebben indul be), de magát a tejtermelést nem állítja le. Különben az emberiség rég kihalt volna, mert melyik újdonsült anya nem stresszes?

Szoptatás alatt nem ehetsz csípőset/hagymát/káposztát

A legtöbb baba simán tolerálja, amit eszel. Persze, van kivétel, de nem kell preventíven lemondanod mindenről. Sőt, a változatos ízek az anyatejben segíthetnek később a hozzátápláláskor!

A tények, amik tényleg tények

Az anyatej összetétele változik – naponta, sőt, etetés közben is

Ez nem mese. Az előtej (ami először jön) híg és szomjoltó, a hátsó tej pedig zsírdúsabb és laktatóbb. De ami még vadabb: az anyatej összetétele változik a baba korával, évszakkal, sőt, még napszakkal is. Este például több alvást segítő anyagot tartalmaz.

A kolosztrumot nem véletlenül hívják „folyékony aranynak"

Az első pár nap sűrű, sárgás váladéka tömény immunbomba. Olyan koncentrált, hogy pár csepp is elég belőle – a baba gyomra úgyis csak mogyorónyi az első napokban.

Az anyatej gyógyít

Nemcsak belülről! Kismamák esküsznek rá, hogy gyógyítja a pelenkakiütést, sőt, még a fájós mellbimbót is. Van benne antimikrobiális hatású anyag.

Minden anyatej más illatú és ízű

A baba megismeri az anya étrendjét az anyatejen keresztül. Fokhagymás pirítós után fokhagymás, vaníliás süti után vaníliás íze lehet. Ez később segít az ízek elfogadásában.

Éjjel „erősebb" a tej

Az éjszakai anyatej több triptofánt és melatonint tartalmaz – természetes altatót a babának. Ezért is alszanak (elvileg) jobban szopizás után.

Az anyatej nem steril

És ez így van jól! Tartalmaz jótékony baktériumokat, amik beindítják a baba bélflóráját. Gyakorlatilag probiotikus ital.

Van, akinek szinte víz, másnak tejszín

Az anyatej zsírtartalma anyánként nagyon változó lehet (2-5% között). Mindkettő normális, mindkettő táplálja a babát.

A tejbelövellés idővel elmúlik

Sokan megijednek, hogy 3-4 hónap után már nem érzik a tejbelövellést. Ez normális – a termelés stabilizálódik, de a tej ugyanúgy megvan.