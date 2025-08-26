Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Az anyatej titkai – tények, tévhitek és meglepő érdekességek

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 08:15
Az anyatej körül annyi legenda kering, hogy egy külön Netflix-sorozatot lehetne belőle csinálni. Van köztük olyan, ami igaz, van ami teljes kamu, és van, ami annyira hihetetlen, hogy mégis igaz. Három gyereket szoptattam, és még mindig vannak dolgok, amiken ledöbbenek.

A tévhitek, amiket ideje elengedni

  • Kis mell – kevés tej

Baromság. A tejtermelés nem a mellmérettől függ, hanem a mirigyszövettől. Ismerek A-kosaras anyukát, aki úgy termelt, mint egy tejüzem, és D-kosarasat, akinek küzdenie kellett minden cseppért.

  • Hat hónap után már nincs tápérték az anyatejben

Ez akkora tévhit, hogy sírok. Az anyatej továbbra is tartalmaz antitesteket, vitaminokat, zsírokat. Sőt, egyéves kor után a zsírtartalma még nő is! A WHO nem viccből ajánlja 2 éves korig.

  • Ha stresszes vagy, elapad a tejed

A stressz befolyásolhatja a tejleadó reflexet (nehezebben indul be), de magát a tejtermelést nem állítja le. Különben az emberiség rég kihalt volna, mert melyik újdonsült anya nem stresszes?

  • Szoptatás alatt nem ehetsz csípőset/hagymát/káposztát

A legtöbb baba simán tolerálja, amit eszel. Persze, van kivétel, de nem kell preventíven lemondanod mindenről. Sőt, a változatos ízek az anyatejben segíthetnek később a hozzátápláláskor!

A tények, amik tényleg tények

  • Az anyatej összetétele változik – naponta, sőt, etetés közben is

Ez nem mese. Az előtej (ami először jön) híg és szomjoltó, a hátsó tej pedig zsírdúsabb és laktatóbb. De ami még vadabb: az anyatej összetétele változik a baba korával, évszakkal, sőt, még napszakkal is. Este például több alvást segítő anyagot tartalmaz.

  • A kolosztrumot nem véletlenül hívják „folyékony aranynak"

Az első pár nap sűrű, sárgás váladéka tömény immunbomba. Olyan koncentrált, hogy pár csepp is elég belőle – a baba gyomra úgyis csak mogyorónyi az első napokban.

  • Az anyatej gyógyít

Nemcsak belülről! Kismamák esküsznek rá, hogy gyógyítja a pelenkakiütést, sőt, még a fájós mellbimbót is. Van benne antimikrobiális hatású anyag.

  • Minden anyatej más illatú és ízű

A baba megismeri az anya étrendjét az anyatejen keresztül. Fokhagymás pirítós után fokhagymás, vaníliás süti után vaníliás íze lehet. Ez később segít az ízek elfogadásában.

  • Éjjel „erősebb" a tej

Az éjszakai anyatej több triptofánt és melatonint tartalmaz – természetes altatót a babának. Ezért is alszanak (elvileg) jobban szopizás után.

  • Az anyatej nem steril

És ez így van jól! Tartalmaz jótékony baktériumokat, amik beindítják a baba bélflóráját. Gyakorlatilag probiotikus ital.

  • Van, akinek szinte víz, másnak tejszín

Az anyatej zsírtartalma anyánként nagyon változó lehet (2-5% között). Mindkettő normális, mindkettő táplálja a babát.

  • A tejbelövellés idővel elmúlik

Sokan megijednek, hogy 3-4 hónap után már nem érzik a tejbelövellést. Ez normális – a termelés stabilizálódik, de a tej ugyanúgy megvan.

A legfurcsább tények

  • Az anyatej 87%-a víz, mégis minden benne van, ami kell
  • A jobb és bal mell teje is lehet különböző összetételű
  • Az anyatej természetes fájdalomcsillapítót is tartalmaz
  • Kék, zöld vagy rózsaszín is lehet természetes módon (étrendtől függően)

Amit még jó tudni

A szoptatás nem csak táplálás. Kontaktus, megnyugvás, biztonság. De nem mindenkinél működik, és ez is oké. A tápszer nem méreg, a cumisüveg nem kudarc. Ami számít: a baba jóllakott, az anya mentálisan rendben van. A többi részletkérdés.

És egy utolsó fun fact: Az emberi anyatej az egyik legkevésbé zsíros az emlősök között. A fókáé 60% zsírt tartalmaz. Szerencsére nem fókák vagyunk.

