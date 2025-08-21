Egy a 60 millióból: Ötösikreknek adott életet a négyes ikrek egyikeként született nő

Theresa Troia egy az egymillióból baba volt, hiszen négyes ikrek egyikeként született. Az ilyen születések rendkívül ritkák az Egyesült Államokban, évente mindössze 120 négyesiker-születést jegyeznek fel.

A rendkívül ritka ötösikrek rengeteg nehézséget hoztak magukkal. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Mivel tisztában volt ennek ritkaságával, Troiát sokkolta, amikor kiderült, hogy ő maga még ritkább ötösikreket vár. A 36 éves, texasi El Pasóban élő nő elmondta, hogy nem esett át semmiféle kezelésen, amelyek növelhetik az iker terhesség esélyét, hanem természetes úton fogantak a gyerekek volt párjától. Ez Troia terhességét rendkívül ritka, egy a 60 millióból esetté tette, ugyanis az Egyesült Államokban évente kevesebb mint tíz ötösiker születik.

A hír a kismama számára is meglepetésként jött, és elmondása szerint sosem tudta volna, hogy öt babát vár, ha nem lettek volna terhességi vizsgálatai és ultrahangjai.

Furcsa volt. Nem voltam kívánós, nem volt se puffadásom, se rosszullétem. Ha nem tudtam volna, hogy terhes vagyok, sosem gyanakodtam volna. A hasam sem nőtt hatalmasra. Inkább úgy néztem ki, mintha egyetlen babát várnék, nem ötöt.

- emlékezett vissza Troia.

Végül június 3-án, a 28. terhességi héten hozta világra ötös ikreit, Kyla Roset, Joseph Anthonyt, Jaxon Thomast, Viviana Lilyt és Isabella Giannát, császármetszéssel. Szerencsére Troia szülése zökkenőmentesen zajlott.

Két babája, Isabella és Viviana, egypetéjű ikrek lettek, mivel közös placentán osztoztak, de külön magzatburokban fejlődtek ki. A koraszülöttség miatt Troia babáit a Las Palmas Medical Center újszülött intenzív osztályán figyelték meg. Kettő közülük, Joseph és Viviana még jelenleg is ott vannak, de hamarosan őket is hazaengedik, míg a másik három már kilenc hetes koruk körül megkapta az engedélyt a hazatérésre.

Troia szerint az öt újszülött gondozásának legnehezebb része, hogy egyszerűen nincs elég ideje mindegyikükre.

Soha nincs belőlem elég. A szoptatás háromóránként van, de ötnél, mire végzek az etetéssel, büfiztetéssel, pelenkázással és a cumisüvegek mosásával, kezdhetem is elölről.

- tette hozzá az anyuka.