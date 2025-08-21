Egy a 60 millióból: Ötösikreknek adott életet a négyes ikrek egyikeként született nő

Theresa Troia egy az egymillióból baba volt, hiszen négyes ikrek egyikeként született. Az ilyen születések rendkívül ritkák az Egyesült Államokban, évente mindössze 120 négyesiker-születést jegyeznek fel.
Mivel tisztában volt ennek ritkaságával, Troiát sokkolta, amikor kiderült, hogy ő maga még ritkább ötösikreket vár. A 36 éves, texasi El Pasóban élő nő elmondta, hogy nem esett át semmiféle kezelésen, amelyek növelhetik az iker terhesség esélyét, hanem természetes úton fogantak a gyerekek volt párjától. Ez Troia terhességét rendkívül ritka, egy a 60 millióból esetté tette, ugyanis az Egyesült Államokban évente kevesebb mint tíz ötösiker születik.
A hír a kismama számára is meglepetésként jött, és elmondása szerint sosem tudta volna, hogy öt babát vár, ha nem lettek volna terhességi vizsgálatai és ultrahangjai.
Furcsa volt. Nem voltam kívánós, nem volt se puffadásom, se rosszullétem. Ha nem tudtam volna, hogy terhes vagyok, sosem gyanakodtam volna. A hasam sem nőtt hatalmasra. Inkább úgy néztem ki, mintha egyetlen babát várnék, nem ötöt.
- emlékezett vissza Troia.
Végül június 3-án, a 28. terhességi héten hozta világra ötös ikreit, Kyla Roset, Joseph Anthonyt, Jaxon Thomast, Viviana Lilyt és Isabella Giannát, császármetszéssel. Szerencsére Troia szülése zökkenőmentesen zajlott.
Két babája, Isabella és Viviana, egypetéjű ikrek lettek, mivel közös placentán osztoztak, de külön magzatburokban fejlődtek ki. A koraszülöttség miatt Troia babáit a Las Palmas Medical Center újszülött intenzív osztályán figyelték meg. Kettő közülük, Joseph és Viviana még jelenleg is ott vannak, de hamarosan őket is hazaengedik, míg a másik három már kilenc hetes koruk körül megkapta az engedélyt a hazatérésre.
Troia szerint az öt újszülött gondozásának legnehezebb része, hogy egyszerűen nincs elég ideje mindegyikükre.
Soha nincs belőlem elég. A szoptatás háromóránként van, de ötnél, mire végzek az etetéssel, büfiztetéssel, pelenkázással és a cumisüvegek mosásával, kezdhetem is elölről.
- tette hozzá az anyuka.
Mivel volt párja már nincs vele kapcsolatban, Troiát barátai és családtagjai veszik körül, hogy segítsenek neki. Azonban az öt újszülött felnevelése rendkívül költséges is. Egy doboz tápszer általában egy hétig elég egy babának, de Troia elmondása szerint naponta elhasznál egyet, amin nem segít, hogy egy doboz ára 20 dollár (6800 Ft) közül van.
Emellett jelenleg napi 35 pelenkát használ el, ami szerinte több mint 50-re fog nőni, amikor a másik két babát is hazahozhatja.
Ahogy nőnek, ez a szám egyre csak emelkedik, és a bevásárlási kiadások velük együtt nőnek.
Bár az ötgyermekes anyaság kimerítő és költséges, Troia mégis mélységesen kielégítőnek találja.
Amikor látom az arcukat, tudom, hogy pontosan ott vagyok, ahol lennem kell.
Az orvosa, szülész-nőgyógyásza szerint Troia esete az egyik első dokumentált eset, amikor valaki, aki maga is többesikrek egyikeként született, szintén többesikreket hoz világra. Bár az ilyenek előfordulását nem követik nyomon, ha valakinek az édesanyja iker terhességet hordott ki, nagyobb eséllyel történhet meg vele is ugyanez - írta a Daily Mail.
