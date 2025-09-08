Durva pénzbotrány: a benzinkutas főnöknő hatalmas összegeket lopott a kasszából!

A gyanú szerint egy nagykanizsai benzinkutas főnökasszony éveken át szépen csendben tömte tele a saját zsebét a kasszából eltüntetett milliókkal. A döbbenetes összeg, 95 millió forint!

A benzinkutas főnökasszony évekig lopott a kasszából / Fotó: Chatham172 / Shutterstock

A benzinkutas főnök minden létező formát bevetett, hogy ne bukjon le

A nő két kutat is irányított, és ő felelt a pénzkezelésért. A szabály egyszerű volt, ha túl sok készpénz gyűlt össze, tasakba zárni, bizonylatot nyomtatni, majd a széfbe helyezni. Papíron minden rendben is volt, csakhogy a valóság egészen más képet mutatott. A vád szerint a főnöknő ügyesen törölgette a fölözéseket, kamutranzakciókkal játszotta vissza a pénzt, így a könyvekben minden csillogott, miközben a kasszában hatalmas lyuk tátongott.

Amikor már tarthatatlanná vált a hiány, a másik kút könyvelésével próbálta eltakarni a nyomokat. A tulajdonos rájött, hogy túl sok volt a sztornó, túl sok volt a trükközés. Belső vizsgálat indult, és ekkor jött a lebukás.

A nő utolsó kétségbeesett próbálkozása az volt, hogy kihúzta a számítógépet a hálózatból, mintha csak valami technikai gond történt volna. De a széf kinyílt, a várt 95 millió helyett mindössze 2 millió forint lapult benne!

Most indul a bírósági tárgyalás, ahol különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás miatt kell felelnie. A tanúkihallgatásokkal kezdődő per akár évekre is rács mögé juttathatja a főnöknőt. A közelmúltban több hasonló ügy is napvilágra került. Balatonfüreden egy ingatlanos férfi 180 milliót tüntetett el, Budapesten pedig egy 27 éves csaló buktatta le magát, miután évekig időseket vert át - írja az Origo.