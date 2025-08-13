"Teljesen ledöbbentünk” - saját teherautója nyomta agyon a 22 éves férfit

Egy 22 éves férfit préselt halálra a saját teherautója tankolás közben, egy előszállási benzinkúton. A tragédia szerda hajnalban történt.

Az elszabadult teherautó ehhez az oszlophoz nyomta a férfit Fotó: Tények

Nem húzta be a teherautó kézifékjét

A férfi kiszállt, hogy ellenőrizze a rakományt, viszont nem húzta be a kéziféket és a teherautó gurulni kezdett, ekkor visszarohant, de elcsúszott; az elszabadult kocsi egy betonoszlopnak préselte a fejét és megfulladt. Egy órán át feküdt magatehetetlenül, beszorulva, senki nem járt arra, hogy észrevegye, végül hajnali négy órakor egy mentőápoló vette észre és segítséget hívott. A tragédiát vizsgálja a rendőrség.

A környéken élők szerint hajnali 3 órakor állt meg a benzinkúton a férfi.

Éjjel jött egy mentőápoló hölgy a kórházból, munkából hazafelé, ő ment hozzá oda

- mondta a Tényeknek egy helyi férfi.

A nő azonnal hívta a mentőket és a tűzoltókat, akik kiszabadították a férfit, akit ekkor már nem lehetett megmenteni. A fiatalt sokan ismerték a környéken. A Tények úgy tudja, hogy a sárosdi focicsapatban játszott.



Szeretteit sokkolta a hír

Teljesen ledöbbentünk, amikor meghallottuk a hírt. Nem is tudtuk felfogni ezt az egészet. Nagyon életvidám és nagyon mosolygós srác volt, teljesen optimista világnézettel. Mind a magánéletben, mind a labdarúgásban egy kiváló személy volt. Nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy ezt tette a sors vele

- mondta a Tényeknek az egyik barát.

A Tények teljes riportját ide kattintva tekintheti meg.