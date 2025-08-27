Újabb áremelkedés jön a magyar benzinkutakon: ekkor csap le, erre készülj

Az utóbbi hetekben többször is tapasztalhattunk áremelkedést a töltőállomásokon, és úgy tűnik, hogy ismét mélyebben kell a zsebünkbe nyúlnunk, ugyanis a holtankoljak.hu közölte, hogy augusztus 28-tól megint drágulni fog az üzemanyag – legalábbis az egyik.
Csütörtöktől bruttó 3 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára – a benziné elvileg nem fog változni.
Ez azt jelenti, hogy 1 liter benzin továbbra is átlagosan 587 Ft-ba fog kerülni a hazai töltőállomásokon, de a gázolaj megemelkedik átlagosan 595 forint/literre – aki spórolni akar és gázolajjal megy a járműve, az jobban teszi, ha még ma elmegy tankolni, ugyanis augusztus 28-tól valószínűleg már érezhető lesz ez az áremelkedés.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.