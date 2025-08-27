Újabb áremelkedés jön a magyar benzinkutakon: ekkor csap le, erre készülj

Az utóbbi hetekben többször is tapasztalhattunk áremelkedést a töltőállomásokon, és úgy tűnik, hogy ismét mélyebben kell a zsebünkbe nyúlnunk, ugyanis a holtankoljak.hu közölte, hogy augusztus 28-tól megint drágulni fog az üzemanyag – legalábbis az egyik.

Tankolás

Fotó: Takács József / Észak Magyarország

Csütörtöktől bruttó 3 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára – a benziné elvileg nem fog változni.

Ez azt jelenti, hogy 1 liter benzin továbbra is átlagosan 587 Ft-ba fog kerülni a hazai töltőállomásokon, de a gázolaj megemelkedik átlagosan 595 forint/literre – aki spórolni akar és gázolajjal megy a járműve, az jobban teszi, ha még ma elmegy tankolni, ugyanis augusztus 28-tól valószínűleg már érezhető lesz ez az áremelkedés.