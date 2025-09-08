Ne hagyd ki: Hatalmas akció vár az Aldiban - ezek a termékek szinte fillérekbe kerülnek

Az ALDI egyedülálló árkedvezménnyel készül vásárlói számára, több mint 200 élelmiszer tartós árcsökkentésével és szinte az összes ruházati termék heti leárazásával várja a vásárlókat. Az akció utolsó napján minden ruhadarabot mindössze 5 forintért lehet majd megvásárolni.
A tartósan csökkentett élelmiszerek között kenyerek és péksütemények, friss húsok, sajtok, zöldségek, gyümölcsök, valamint halak is szerepelnek, sok termék esetében 20–30%-os kedvezménnyel. Emellett az ALDI szeptember 11-én elindítja egyhetes ruházati és cipőleárazását. Az első napon minden darab 1000 forintba kerül, majd naponta csökkennek az árak: szeptember 12-én 800, 13-án 600, 14-én 400, 15-én 200, 16-án 100, míg a zárónapon, szeptember 17-én mindössze 5 forintért vásárolhatók meg a termékek. A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati cikkek is megtalálhatók, így minden családtag találhat újdonságot. Az akció a készlet erejéig, üzletenként eltérő kínálattal érvényes - írja a Mindmegette.hu.
Diszkontláncként mindig a vásárlók érdekeit tartjuk szem előtt és a lehető legnagyobb támogatást szeretnénk nyújtani nekik a bevásárlások során. A szeptemberben kezdődő árcsökkentésekben népszerű élelmiszerek lesznek tartósan olcsóbbak, míg a ruházati termékek és cipők leárazásával minden vásárló számára szeretnénk a lehető legolcsóbbá tenni az őszi ruhatárfrissítést
- mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.
