Lement a budapesti Aldiba egy 15 éves fiú, majd jött a dráma

Családi látogatásnak indult, de rémálom lett belőle: a 15 éves boszniai szerb fiatalember, Kristijan Dukelic a szüleivel közösen érkezett Budapestre, hogy meglátogassák nagymamáját és nagybátyját, Mickey-t, aki a magyar fővárosban lakik és dolgozik. Kristijan július 1-én ugrott le a 13. kerületi Rokolya utcában található ALDI üzletbe, ahonnan aztán már nem tért vissza, nyomtalanul eltűnt.

Magyarul egyáltalán nem, de angolul is csak alig beszél a 15 éves boszniai szerb Kristijan Dukelic, aki nyomtalanul eltűnt Budapesten. Fotó: Beküldött

Ezt viselte Kristijan, mielőtt nyomtalanul eltűnt volna

Eltűnésekor Kristijan fehér Adidas márkájú cipőt, fekete színű rövidnadrágot és piros pólót viselt. A póló háta teljesen piros, a mellkasán pedig egy kék csík van. Ezen kívül egy kisebb táska volt még nála és egy fehér sapkát viselt, amikor utoljára látták.

A legkülönlegesebb ismertetőjegye, hogy boszniai szerbként Kristijan egyáltalán nem beszél magyarul, de angolul is csak alig – árulta el az eltűnt srác nagybátyja, Mickey, aki unokaöccse előkerítése érdekében már minden illetékes hatóságot értesített – beleértve a boszniai követséget, illetve a rendőrséget is, akik azóta szintén nagy erőkkel keresik Kristijant. A fiút a magyar hatóságok is eltűntként keresik - derül ki a police.hu oldalon közzétett felhívásból.



Július 1-én, míg én magam nem tartózkodtam a lakásban, Kristrijan a nagymamájával, az én anyukámmal volt ott, aki éppen főzött. Az unokaöcsém azt mondta neki, hogy rákívánt valami nassolnivalóra, ezért leugrik a Rokolya utca 35. szám alatti ALDI üzletbe. Ezután elhagyta a lakást és azóta sincs semmi nyoma

– árulta el kétségbeesetten a 15 éves fiú Budapesten élő nagybátyja, Mickey.

Bár az eltűnésekor a 15 éves fiúnál volt mobiltelefon, mire a nagybátyja és a nagymamája számára kiderült, hogy Kristijan eltűnt, addigra a készülék már ki volt kapcsolva. Aggódó nagybátyja szerint Kristijan félénk és visszahúzódó személyiség.



Mindig azt mondta, alig várja, hogy betöltse a 18. életévét és elhagyhassa Boszniát, mert nem érezte jól magát az ottani emberek között, a bosnyák társadalmi és politikai közegben

– mondta el lapunknak Kristijan nagybátyja.