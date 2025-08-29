Óráink vannak hátra: jégesővel és erős széllel érkezik meg a zivatar

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben - számol be róla a katasztrófavédelem.

Jégesővel érkezik a front. Fotó: HungaroMet