Ez durva: riasztást adtak ki erre a 17 vármegyére

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 06:00
Mutatjuk, mely területekre adtak ki figyelmeztetést.
Az időjárás előrejelzések alapján, augusztus 17-én, vasárnap reggelre jelentős lehűlésre számíthatunk, ami napközben 31 fokra tetőzik, hajnali órákban viszont 18 fokra. A szél élénkebb lesz az előző naphoz képest, továbbá eső felhők árnyékolják be időnként a nyári napsugarakat. Továbbá elszórtan 1mm-es eső várható a napközbeni órákban. 

alt=A hétvége második felétől az lehűléssel érkezik az időjárás
A hétvége második felétől az lehűléssel érkezik az időjárás / Fotó: köpönyeg.hu

Az időjárás meghozza a várva várt hűvös napokat

Augusztus 18-án, hétfőn a hétvégéhez képest a lehűlés tovább fokozódik 28 fokra napközben, és hajnali órákban 16 fokra, a szél lökések mérsékelten lesznek érzékelhetők. Kellemes, nyári és réteges öltözettel ajánlott elindulni otthonról.

Augusztus 19-én, kedden a napközbeni hőmérséklet megnő egészen 30 fokra, ami a frontérzékenyeket megviselheti, viszont a hajnali órákban 15 fokra is lehűlhet az idő. Erősen ajánlott fényvédőkrémet és vizet magunknál hordanunk, ezekben az órákban - olvasható a Köpönyeg oldalon.

Riasztás van érvényben!

A HungaroMet Zrt. 17 vármegyére citromsárga figyelmeztetést adott ki a várható heves zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés is előfordulhat! Térképen mutatjuk az érintett területeket:

17 vármegyére adtak ki riasztást Fotó: met.hu

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
