Ez durva: riasztást adtak ki erre a 17 vármegyére

Az időjárás előrejelzések alapján, augusztus 17-én, vasárnap reggelre jelentős lehűlésre számíthatunk, ami napközben 31 fokra tetőzik, hajnali órákban viszont 18 fokra. A szél élénkebb lesz az előző naphoz képest, továbbá eső felhők árnyékolják be időnként a nyári napsugarakat. Továbbá elszórtan 1mm-es eső várható a napközbeni órákban.

A hétvége második felétől az lehűléssel érkezik az időjárás / Fotó: köpönyeg.hu

Az időjárás meghozza a várva várt hűvös napokat

Augusztus 18-án, hétfőn a hétvégéhez képest a lehűlés tovább fokozódik 28 fokra napközben, és hajnali órákban 16 fokra, a szél lökések mérsékelten lesznek érzékelhetők. Kellemes, nyári és réteges öltözettel ajánlott elindulni otthonról.

Augusztus 19-én, kedden a napközbeni hőmérséklet megnő egészen 30 fokra, ami a frontérzékenyeket megviselheti, viszont a hajnali órákban 15 fokra is lehűlhet az idő. Erősen ajánlott fényvédőkrémet és vizet magunknál hordanunk, ezekben az órákban - olvasható a Köpönyeg oldalon.

Riasztás van érvényben!

A HungaroMet Zrt. 17 vármegyére citromsárga figyelmeztetést adott ki a várható heves zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés is előfordulhat! Térképen mutatjuk az érintett területeket: