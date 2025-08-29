Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Nincs még vége a nyárnak: brutális erővel tér vissza a kánikula, 14 vármegyére adtak ki riasztást

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 06:00
Úgy látszik tovább kitart a hőség. Mutatjuk a részleteket.

Bár lassan beköszönt az iskolaszezon és közeledik az ősz, a nyári kánikulától előreláthatólag még korántsem inthetünk búcsút. A péntekünk még túlnyomóan napos lesz, 37-38 fokos kánikulával. A fülledt időben enyhe délnyugati szélre és pár gomolyfelhőre számíthatunk.

Bár jön a szeptember, a nyári idő még nem tűnik el
Bár jön a szeptember, a nyári idő még nem tűnik el (fotó: Köpönyeg.hu)

Szombaton azonban nagy fordulatot vesz az idő. 27 fokra csökken a hőmérséklet, és egy hidegfront áthaladása során szórványosan előfordulhat zápor és zivatar.

Vasárnap ez lecsendesedik, és csökken a felhőzet. A 28-30 fokos nyár utolsó napjához elszórtan zápor csatlakozhat, de nagy részben napsütés várható.

Hétfőn megpróbál visszatérni a nyár gomolyfelhős égbolttal, 30 fokos maximumhőmérséklettel, és nagyon elszórtan előfordulhat eső - írja a Köpönyeg.

Riasztást adtak ki szinte az egész országra!

A HungaroMet Nonprofit Zrt. 7 vármegyére másodfokú- 7 vármegyére pedig elsőfokú figyelmeztetést adott ki a várható hőség miatt. Térképen mutatjuk az érintett területeket:

14 vármegyére adtak ki riasztást Fotó: met.hu

 

