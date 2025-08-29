Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Három autó karambolozott a 77-es főúton, óriási a káosz

2025. augusztus 29.
A helyszínen zajlik a műszaki mentés.

Ismét riasztották a tűzoltókat, miután összeütközött három személygépkocsi a 77-es főúton, Tótvázsony közelében.

A járművekben összesen nyolc ember utazott, őket a mentők vizsgálják. A veszprémi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelynek helyszínén egy sávon halad a forgalom. A raj két járművet áramtalanított - írja a katasztrófavédelem.

 

