Kapu Tibor visszatért Magyarországra, ezt mondta elsőként - Videó

Kapu Tibor neve minden magyar számára büszkeség, de már az egész világon ismerik. 45 évvel Farkas Bertalan űrrepülése után Magyarország ismét embert küldhetett a csillagok közé neki köszönhetően. Kapu Tibor lett a 636. ember, aki járt a világűrben.
A Földra való visszatérését követően véget ért a houstoni rehabilitációja, így hétfő délelőtt 11 órakor visszatért Magyarországra Kapu Tibor kutatóűrhajós, aki az Ax-4 misszió tagjaként nemrég a Nemzetközi Űrállomáson is járt. Az űrhajós magyar zászlóval a kezében szállt ki a Magyar Honvédség repülőgépéből a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
Kapu Tibort a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren többen is várták, köztük Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, Farkas Bertalan űrhajós, valamint Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, aki szintén részt vett a kutatóűrhajósok felkészítésében. Ugyancsak Ferihegyen köszöntötte az űrhajóst családja és Cserényi Gyula is.
A megérkezést követően Kapu Tibor beszédet is mondott a repülőtéren. Íme az első interjú, amit egyenesen a Liszt Ferenc repülőtéren adott a landolását követően:
Mint ismert, az Axiom-4 küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tiborral, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el. A Dragon űrkapszula július 15-én több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal tért vissza, benne a NASA hardverével és a küldetés során végzett kísérletek adataival.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.