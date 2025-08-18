Kapu Tibor visszatért Magyarországra, ezt mondta elsőként - Videó

Kapu Tibor neve minden magyar számára büszkeség, de már az egész világon ismerik. 45 évvel Farkas Bertalan űrrepülése után Magyarország ismét embert küldhetett a csillagok közé neki köszönhetően. Kapu Tibor lett a 636. ember, aki járt a világűrben.

Kapu Tibor

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A Földra való visszatérését követően véget ért a houstoni rehabilitációja, így hétfő délelőtt 11 órakor visszatért Magyarországra Kapu Tibor kutatóűrhajós, aki az Ax-4 misszió tagjaként nemrég a Nemzetközi Űrállomáson is járt. Az űrhajós magyar zászlóval a kezében szállt ki a Magyar Honvédség repülőgépéből a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Kapu Tibort a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren többen is várták, köztük Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, Farkas Bertalan űrhajós, valamint Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, aki szintén részt vett a kutatóűrhajósok felkészítésében. Ugyancsak Ferihegyen köszöntötte az űrhajóst családja és Cserényi Gyula is.

A megérkezést követően Kapu Tibor beszédet is mondott a repülőtéren. Íme az első interjú, amit egyenesen a Liszt Ferenc repülőtéren adott a landolását követően:

Mint ismert, az Axiom-4 küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tiborral, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el. A Dragon űrkapszula július 15-én több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal tért vissza, benne a NASA hardverével és a küldetés során végzett kísérletek adataival.