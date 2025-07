Ilyen nő illene Kapu Tiborhoz az AI szerint

Mindenhez is ért a mesterséges intelligencia, neki aztán tényleg bármilyen kérdést fel lehet tenni, magabiztosan fog válaszolni rá. Abban is határozott válasszal rendelkezik, hogy milyen nő illene Kapu Tiborhoz, aki a második magyar űrhajós, aki eljutott a Nemzetközi Űrállomásra. Az AI nem csak az álomnő személyiségéről mondott dolgokat, de képet is alkotott hozzá.

Ilyen nő illene Kapu Tiborhoz - az AI válaszolt

Fotó: AFP / AFP

Kapu Tibort az emberek rendszerint úgy írják le, hogy jóképű, okos, kitartó, céltudatos és hatalmas az akaratereje, mindezek mellett még kedves is.

A második magyar űrhajóst, akit 2025. június 25-én 8 óra 30 perckor lőttek ki az űrbe. Azóta már visszatért a Földre, de még ha éppen semmit nem csinál, akkor is érdekli az embereket. főleg arra kíváncsiak, hogy éppen van-e barátnője vagy milyen nő illene hozzá a legjobban. Az utolsó kérdést a mesterséges intelligencia meg is válaszolta.

Kapu Tibor álomnőjét az AI megalkotta

A magyar űrhajós, Kapu Tibor az AI szerint rendkívül intelligens, kitartó, fegyelmezett és elhivatott ember. Emiatt is a hozzá illő személy sem lehet hétköznapi.

Egy intellekuálisan erős nő illene a magyar űrhajóshoz, aki tudományos, művészi vagy filozófiai érdeklődésű nő, akivel mély beszélgetéseket lehet folytatni. Mivel a jövendőbelijének gyakran egyedül kell helytállnia, emiatt a tökéletes hölgy érzelmileg stabil kell, hogy legyen, emellett fontos, hogy önálló és magabiztos legyen.

Az empátia és a támogatás is alaptulajdonsága annak a nőnek, aki Kapu Tiborral tervezi az életét, olyan ember, aki nem a rivalizál, hanem a partner. Büszke a társa munkájára, de saját céljai is vannak. A foglalkozását tekintve, lehetne biológus vagy űrélettani kutató, és akkor a közös érdeklődési kör is adott.

Külsőre az AI szerint egy olyan nő illene, aki természetes szépség, elegáns, visszafogott, stílusos, de határozott kisugárzása van. Hogyan is néz ki ez a személy? Ide kattintva megnézheted hasonlít-e rád.