Magyar kísérletek az űrben – Mit kutatott Kapu Tibor és mi jön még?

Villámok az űrből

A projekt során Kapu Tibor a zivatarfelhők fölött megjelenő, ritka felsőlégköri fényjelenségeket – például sprite-okat és blue jeteket – figyelte meg. Ezek segíthetnek a klímamodellek pontosításában.

Bélflóra és sejttenyészetek

Az emberi mikrobiom változásait is vizsgálta a mikrogravitációban. Emellett növények és sejtkultúrák viselkedését is tanulmányozta – ezek elengedhetetlenek, ha hosszabb távon szeretnénk életet fenntartani az űrben.

Oktatás az űrből – folyamatos kapcsolat a diákokkal

A Kapu által végzett munka nemcsak tudományos, hanem oktatási célokat is szolgált, több magyar iskola diákjai élőben kapcsolódhattak be az űrhajós munkába. Egyesek a földi laborokban maguk is elvégezhettek a kísérleteket.

Kapu Tibor élő adást is indított a Nemzetközi Űrállomásról. Fotó: HUNOR

És mi jön most?

Kapu Tibor sikeres visszatérése után az igazi munka csak most jön. Az űrből visszahozott DNS-, mikrobiom- és anyagtani mintákat hónapokig fogják elemezni. Ebben azonban a program tartalék űrhajósa, Cserényi Gyula is segíti ezek feldolgozását.