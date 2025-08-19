Földönkívüli támadásra készülnek? A tudósok furcsa dologról számoltak be

A Harvard tudósai tájékoztatták a nyilvánosságot legújabb felfedezésükről: ezúttal talán az egyik legkülönösebb földönkívüli technológiára bukkantak, és figyelmeztetik az embereket, mert az objektum a Föld felé száguld.
Egy Manhattan méretű űrobjektum, amely egy idegen űrhajó is lehet, várhatóan 2025 novemberében érkezik meg a Naprendszerbe, és akár a Föld közelébe is juthat.
A 3I/ATLAS nevű objektum a kutatók szerint akár idegen technológia is lehet, amely meglepetésszerű támadást indíthat bolygónk ellen. A figyelmeztetés mögött többek között Avi Loeb, a Harvard Egyetem kiemelkedő asztrofizikusa áll, aki az idegen civilizációk keresésével kapcsolatos kutatásairól és vitatott elméleteiről ismert. Többek között azt is felvetette, hogy a 2017-ben észlelt Oumuamua csillagközi objektum egy idegen civilizáció által létrehozott mesterséges szonda lehetett.
A tudóscsoport feltételezése szerint az objektum november végén kerül majd a legközelebb a Naphoz. Ekkor az égitest akár el is tűnhet a Föld megfigyelői elől, ami lehetőséget adhat arra, hogy titkos, nagy sebességű manővert hajtson végre.
Az objektumot először az ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) nevű megfigyelőrendszer észlelte a chilei Río Hurtado obszervatóriumból. A becslések szerint a 10–20 kilométer átmérőjű objektum több mint 60 kilométer/másodperces sebességgel közeledik bolygónk felé.
A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy a kutatás hipotetikus megközelítésre épül, nem pedig bizonyított tényekre. Mint írják:
Ez a tanulmány egy figyelemre méltó, de ahogyan bemutatjuk, tesztelhető hipotézisre épül, amelyet a szerzők nem feltétlenül tartanak valószínűnek, mégis mindenképpen érdemes elemzésre és vizsgálatra.
Ugyanakkor figyelmeztetnek arra is, hogy ha a hipotézis helyesnek bizonyulna, az súlyos következményekkel járhat - írja a WION.
A következmények, ha a hipotézis igaz, potenciálisan szörnyűek lehetnek az emberiség számára, és védekezési intézkedéseket is szükségessé tehetnek, még ha ezek végül hiábavalónak is bizonyulnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.