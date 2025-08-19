Földönkívüli támadásra készülnek? A tudósok furcsa dologról számoltak be

A Harvard tudósai tájékoztatták a nyilvánosságot legújabb felfedezésükről: ezúttal talán az egyik legkülönösebb földönkívüli technológiára bukkantak, és figyelmeztetik az embereket, mert az objektum a Föld felé száguld.

Földönkívüli támadásra készülnek a tudósok?

Fotó: Marko Aliaksandr (Illusztráció)

Egy Manhattan méretű űrobjektum, amely egy idegen űrhajó is lehet, várhatóan 2025 novemberében érkezik meg a Naprendszerbe, és akár a Föld közelébe is juthat.

A 3I/ATLAS nevű objektum a kutatók szerint akár idegen technológia is lehet, amely meglepetésszerű támadást indíthat bolygónk ellen. A figyelmeztetés mögött többek között Avi Loeb, a Harvard Egyetem kiemelkedő asztrofizikusa áll, aki az idegen civilizációk keresésével kapcsolatos kutatásairól és vitatott elméleteiről ismert. Többek között azt is felvetette, hogy a 2017-ben észlelt Oumuamua csillagközi objektum egy idegen civilizáció által létrehozott mesterséges szonda lehetett.

A tudóscsoport feltételezése szerint az objektum november végén kerül majd a legközelebb a Naphoz. Ekkor az égitest akár el is tűnhet a Föld megfigyelői elől, ami lehetőséget adhat arra, hogy titkos, nagy sebességű manővert hajtson végre.

Az objektumot először az ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) nevű megfigyelőrendszer észlelte a chilei Río Hurtado obszervatóriumból. A becslések szerint a 10–20 kilométer átmérőjű objektum több mint 60 kilométer/másodperces sebességgel közeledik bolygónk felé.

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy a kutatás hipotetikus megközelítésre épül, nem pedig bizonyított tényekre. Mint írják:

Ez a tanulmány egy figyelemre méltó, de ahogyan bemutatjuk, tesztelhető hipotézisre épül, amelyet a szerzők nem feltétlenül tartanak valószínűnek, mégis mindenképpen érdemes elemzésre és vizsgálatra.

Ugyanakkor figyelmeztetnek arra is, hogy ha a hipotézis helyesnek bizonyulna, az súlyos következményekkel járhat - írja a WION.