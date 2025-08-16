Ledöbbentek a tudósok: hatszögletű UFO-t kaptak lencsevégre, ami a fizika minden szabályát felrúgja

Az azonosítatlan légi jelenségek, az az UFO-k világában a megfigyelések gyakran ismerős kategóriákba esnek: csészealjak, háromszögek, gömbök. Azonban 2017-ben Japánban egy automatizált csillagvizsgáló valami olyat rögzített, ami minden besorolást meghazudtol.

A bizarr UFO-észlelésre mai napi nem találtak földi magyarázatot a kutatók (Képünk illusztráció) Fotó: New Africa / Shutterstock

Egy bizarr, hatszögletű, csavarfejhez hasonló alakú tárgyat kapott lencsevégre, amely hangsebesség feletti tempóban haladt, saját lökéshullámával kísérve.

Az incidens 2017. december 23-án 10:31-kor történt, tiszta időben, Yokohama városa felett. A tárgyat a SID-1 rögzítette, a Space Phenomena Observatory Center (SPOC) egyik automatizált obszervatórium. A megfigyelés helyszíne különösen figyelemre méltó, ugyanis a látóirány a Yokosuka haditengerészeti bázis felé esett, ahol az amerikai haditengerészet 7. flottája állomásozik.

Az objektum délről észak felé haladt, közvetlenül a napi széljárással szemben, így azonnal kizárható, hogy lufi, papírsárkány vagy a levegőben sodródó törmelék lett volna. A képelemzés valóban zavarba ejtő formát tárt fel. Nem volt madár, drón, helikopter vagy más ismert repülő eszköz, a lapított, hatszögletű alakja szinte pontosan egy csavarfejhez hasonlított.

Ami ezt a megfigyelést a pusztán furcsáról a fizikailag lehetetlen kategóriába emeli, az az objektum elején tisztán látható kúp alakú páralenyomat. Ez egy úgynevezett Mach-kúp, vagyis lökéshullám, egy olyan jelenség, amely akkor következik be, ha egy tárgy gyorsabban halad a hangnál.

A hangsebesség feletti vadászgépek kifejezetten éles orral, vékony szárnyakkal és áramvonalas törzzsel rendelkeznek, hogy könnyen átvágják a levegőt, és minimalizálják a hőt és a nyomást, amely a termikus gátat okoz. A Yokohama felett látott tárgy azonban teljes mértékben ellentmond ennek az alapvető mérnöki elvnek, lapos, hatszögletű homlokfelülete úgy csapódna a levegőnek, mint egy fal.

Minden ismert fizikai törvény szerint egy ilyen alakú jármű azonnal darabokra hullana, ha hangsebesség felett repülne. A felvételen azonban az látható, hogy az objektum nyugodtan, teljes épségben halad tovább.