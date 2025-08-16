Ledöbbentek a tudósok: hatszögletű UFO-t kaptak lencsevégre, ami a fizika minden szabályát felrúgja

Az azonosítatlan légi jelenségek, az az UFO-k világában a megfigyelések gyakran ismerős kategóriákba esnek: csészealjak, háromszögek, gömbök. Azonban 2017-ben Japánban egy automatizált csillagvizsgáló valami olyat rögzített, ami minden besorolást meghazudtol.
Egy bizarr, hatszögletű, csavarfejhez hasonló alakú tárgyat kapott lencsevégre, amely hangsebesség feletti tempóban haladt, saját lökéshullámával kísérve.
Az incidens 2017. december 23-án 10:31-kor történt, tiszta időben, Yokohama városa felett. A tárgyat a SID-1 rögzítette, a Space Phenomena Observatory Center (SPOC) egyik automatizált obszervatórium. A megfigyelés helyszíne különösen figyelemre méltó, ugyanis a látóirány a Yokosuka haditengerészeti bázis felé esett, ahol az amerikai haditengerészet 7. flottája állomásozik.
Az objektum délről észak felé haladt, közvetlenül a napi széljárással szemben, így azonnal kizárható, hogy lufi, papírsárkány vagy a levegőben sodródó törmelék lett volna. A képelemzés valóban zavarba ejtő formát tárt fel. Nem volt madár, drón, helikopter vagy más ismert repülő eszköz, a lapított, hatszögletű alakja szinte pontosan egy csavarfejhez hasonlított.
Ami ezt a megfigyelést a pusztán furcsáról a fizikailag lehetetlen kategóriába emeli, az az objektum elején tisztán látható kúp alakú páralenyomat. Ez egy úgynevezett Mach-kúp, vagyis lökéshullám, egy olyan jelenség, amely akkor következik be, ha egy tárgy gyorsabban halad a hangnál.
A hangsebesség feletti vadászgépek kifejezetten éles orral, vékony szárnyakkal és áramvonalas törzzsel rendelkeznek, hogy könnyen átvágják a levegőt, és minimalizálják a hőt és a nyomást, amely a termikus gátat okoz. A Yokohama felett látott tárgy azonban teljes mértékben ellentmond ennek az alapvető mérnöki elvnek, lapos, hatszögletű homlokfelülete úgy csapódna a levegőnek, mint egy fal.
Minden ismert fizikai törvény szerint egy ilyen alakú jármű azonnal darabokra hullana, ha hangsebesség felett repülne. A felvételen azonban az látható, hogy az objektum nyugodtan, teljes épségben halad tovább.
A SPOC kutatói alapos vizsgálat után arra a következtetésre jutottak, hogy a tárgy valódi, technológiailag fejlett UFO volt. A széllel szembeni repülés, a látható hajtómű hiánya, és legfőképpen a hangsebesség feletti repüléshez fizikailag lehetetlen alakja mind egy olyan technológiára utalnak, amely messze meghaladja a mi tudásunkat - írta a Tocana.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.