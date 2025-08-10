3800 méter magasan készítette el egy pilóta a valaha készült legjobb UFO-felvételt – videó

Egy kolumbiai pilóta 3800 méteres magasságban repült, amikor egy azonosítatlan repülő tárggyal találkozott. Jorge A. Arteaga aznap elkészítette azt a videót, amit sokan a valaha készült legjobb UFO-felvételnek tartanak.

Pilóta készítette a valaha készült legjobb UFO-felvételt (Fotó: Jorge A. Arteaga)

Arteaga a kolumbiai Antioquia tartomány felett repült, amikor egy furcsa, azonosítatlan tárgy közelített a gépe felé. A repülési magasság miatt, ahol a hideg már extrém, kizártnak tartotta, hogy hagyományos eszköz, például egy léggömb vagy papírsárkány legyen az.

A pilóta azonnal kamerát ragadott, és sikerült rögzítenie a különös repülő tárgyat. A felvételt később megosztotta Instagram-oldalán, ahol rövid időn belül nagy figyelmet kapott. Sokan a tárgy formáját egy rájáéhoz hasonlították, míg mások szerint akár egy elszabadult papírsárkány is lehetett, bár utóbbi kevéssé valószínű ebben a magasságban.

A mai napig nem sikerült pontosan azonosítani, mi látható a felvételen, de sokak szerint ez az egyik legmeggyőzőbb bizonyíték arra, hogy létezhet földönkívüli technológia.